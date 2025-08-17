Elecciones 2025: el minuto a minuto de las candidaturas para octubre en Jujuy

Hasta la medianoche de este domingo se podrán presentar online en la Justicia Nacional Electoral los nombres de los candidatos de los frentes para las Elecciones 2025 del domingo 26 de octubre donde Jujuy elegirá a tres diputados nacionales, votación que será con la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará por primera vez.
Jujuy Crece confirmado
El Frente Jujuy Crece confirmó a María Inés Zigarán como la candidata en primer término a Diputada Nacional para las elecciones de octubre. El segundo lugar lo ocupa Mario Pizarro, el actual secretario de Energía de la Provincia, y en tercer término la actual legisladora provincial Malena Amerise, que en diciembre termina su mandato.