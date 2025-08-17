domingo 17 de agosto de 2025
Elecciones 2025: el minuto a minuto de las candidaturas para octubre en Jujuy

A horas del cierre de las presentaciones, te detallamos los candidatos de los frentes para las Elecciones 2025 de octubre próximo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
María Inés Zigarán

María Inés Zigarán 

Hasta la medianoche de este domingo se podrán presentar online en la Justicia Nacional Electoral los nombres de los candidatos de los frentes para las Elecciones 2025 del domingo 26 de octubre donde Jujuy elegirá a tres diputados nacionales, votación que será con la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará por primera vez.

Jujuy Crece confirmado

El Frente Jujuy Crece confirmó a María Inés Zigarán como la candidata en primer término a Diputada Nacional para las elecciones de octubre. El segundo lugar lo ocupa Mario Pizarro, el actual secretario de Energía de la Provincia, y en tercer término la actual legisladora provincial Malena Amerise, que en diciembre termina su mandato.

María Inés Zigarán
María Inés Zigarán.

María Inés Zigarán.

En total son 1.806 mesas habilitadas en toda la provincia con siete frentes electorales. Se podrá votar con la libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, DNI tarjeta (con o sin leyenda “no válido para votar”), pero el ejemplar debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. El DNI en el celular no es válido para votar.

URNA ELECCIONES JUJUY 2025.jpg
Elecciones 2025 en Jujuy (Archivo)

Elecciones 2025 en Jujuy (Archivo)

Los 7 frentes en Jujuy

  • Lista 501 del Frente Primero Jujuy Avanza conformado por los partidos Primero Jujuy, Gana Jujuy, Hacemos y Jujuy Avanza
  • Lista 502 de la Alianza La Libertad Avanza constituida por La Libertad Avanza y el Movimiento Popular Jujeño
  • Lista 503 del Frente Jujuy Crece integrado por la Unión Cívica Radical, PRO (Propuesta Republicana), Partido Socialista, Encuentro Jujeño, Libertad y Democracia Responsable (Lyder) y Partido Demócrata Cristiano.
  • Lista 504 del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad formado por La Izquierda de los Trabajadores, Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido Obrero
  • Lista 505 del Frente Transformación Libertaria integrado por Cruzada Renovadora y el Movimiento Integración y Desarrollo
  • Lista 506 del Frente Fuerza Patria integrado por el Partido Justicialista, Por Jujuy, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Concertación Forja, Partido Blanco de los Trabajadores y Partido Solidario
  • Lista 507 del Frente Liberal constituido por Unir y el Partido Renovador

Así sigue el calendario electoral de las Elecciones 2025

  • 27 de agosto inicia la campaña electoral.
  • 16 de septiembre se publicarán los padrones definitivos y se designarán las autoridades de mesa,
  • 21 de septiembre comenzará la campaña en medios audiovisuales.
  • difusión de lugares y mesas de votación el 1 de octubre
  • 24 de octubre finalizará la campaña electoral y comenzará la veda.

