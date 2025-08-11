Fecha clave. Elecciones 2025: venció el plazo para inscribir alianzas y se definen los nombres para octubre

Política. En Jujuy se presentaron siete alianzas para las elecciones 2025 de octubre: cuáles son

En todo el país, el 7 de agosto venció el plazo para la inscripción de las alianzas electorales, y Jujuy hizo lo suyo con la presentación de siete frentes de cara al 26 de octubre.

Como característica principal, el frente del Partido Justicialista irá dividido, lo que indica, una vez más, el fracaso de las intervenciones nacionales realizadas en distintos puntos del país para lograr la unidad. Una situación similar se presentará en Salta y en Misiones, donde el partido también competirá dividido y, además, se encuentra intervenido, al igual que en el caso local.

En el caso de nuestra provincia, el Partido Justicialista va con el nombre de frente “Fuerza Patria”, que lo integran el Partido Justicialista, Partido por Jujuy, Partido Forja, Nuevo Encuentro, Partido Solidario, Partido Blanco de los Trabajadores y “La Cámpora”, elemento grande de división dentro del marco del justicialismo, y donde la cabeza más visible de este espacio es la actual diputada nacional Leila Chaher, quien sería la que encabezaría la lista para renovar su banca. Otro referente de este espacio es el diputado nacional Guillermo Snopek.

En este marco, hay que aclarar que Jujuy tiene seis diputados nacionales, y en estas elecciones de octubre se renuevan tan solo tres: Natalia Sarapura, de la Unión Cívica Radical; Alejandro Vilca, de la izquierda; y Leila Chaher, del Partido Justicialista, cumplen su mandato este 11 de diciembre.

En oposición al Partido Justicialista, pero dentro del ámbito del peronismo, se inscribió en la Justicia Electoral un frente conformado por un grupo importante de dirigentes del justicialismo que se denominó “Primero Jujuy Avanza”. Esta alianza, que se encuentra conformada por Primero Jujuy, Jujuy Avanza, Gana Jujuy y Hacemos Jujuy, tiene como referentes a Rubén Rivarola, Carlos Haquim, Guillermo Jenefes, Agustín Perassi, los hermanos Palmieri y Santiago Hamud.

Sobre este frente, hay que decir que varios de los nombres que lo integran encabezaron listas en las elecciones provinciales, incluyendo frentes propios, y hoy van todos juntos en este nuevo armado, al cual adhieren nueve partidos más.

Todo indicaría que va a ser una elección reñida entre estos espacios peronistas. Da la sensación de que por la tipicidad de los dirigentes que integran el frente “Primero Jujuy Avanza”, el mismo podría tener mejores posibilidades que el Partido Justicialista.

De todas maneras, lo que están defendiendo en esto es intentar no ser duplicados por algunas de las fuerzas que puedan ganar la elección y, de esa manera, poder entrar en el reparto para llevar a un diputado nacional.

Todos son conscientes, en el peronismo, de que esta elección va a ser una lucha bastante compleja, ya que, si se repite la historia de las últimas elecciones, donde también fueron divididos, el justicialismo podría perder la banca que pone en juego en las elecciones del próximo mes de octubre.

Oficialismo provincial

El oficialismo local se presenta en estas elecciones como “Jujuy Crece”, repitiendo, de alguna manera, el esquema que utilizó para las elecciones provinciales.

Al igual que en mayo, este frente cuenta con la amplia adhesión de distintos partidos políticos, tanto provinciales como municipales.

La estrategia electoral de este frente sería la de apoyarse en la figura del gobernador Carlos Sadir, al tiempo que no se descarta que pueda reiterar la fórmula de las elecciones provinciales, donde ganaron con comodidad, a partir de que llevaron adelante una fuerte renovación, encabezando la lista con gente joven y generando una expectativa muy fuerte en la Unión Cívica Radical.

Libertarios en Jujuy

Del lado de los libertarios, que salieron segundos en la elección de diputados provinciales, se vuelven a presentar tres opciones diferentes para los comicios de octubre.

Por un lado, está el que podemos considerar la referencia de Javier Milei en Jujuy: el frente “La Libertad Avanza”, conformado por La Libertad Avanza y por el Movimiento Popular Jujeño, la gran sorpresa en este armado. Los principales referentes locales de este espacio son Exequiel Atauche y Manuel Quintar.

Por otro lado, en esta misma corriente, hay que hablar del frente “Transformación Libertaria”, cuya cabeza visible es Charlie Abregú y se encuentra constituido por el partido Pura Militancia y el Partido Libertario; y el frente “Liberal”, que está integrado por el Partido Libertarios, Unir y Mi Jujuy, y donde la cabeza más visible es Daniel Macías.

Más allá de las intenciones de disputar el voto libertario en Jujuy, estas dos coaliciones pequeñas no llegarían a tener algún tipo de predicamento importante que las lleve a alcanzar el caudal de sufragios para disputar alguna banca.

Sobre esta corriente, lo que se puede decir es que “La Libertad Avanza”, en esta elección, va a apostar todas sus fichas a nacionalizar la elección, en el entendimiento de que la figura de Javier Milei tiene que ser la figura convocante para permitir ganar las elecciones.

Izquierda unida

El otro frente político que juega fuerte sus fichas en esta elección es la izquierda, que se presenta con un frente unificado donde todos los partidos de izquierda van juntos: Partido de Trabajadores Socialistas, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido Obrero y la Izquierda Socialista.

Esta corriente tiene una patriada fuerte en las elecciones de octubre, a pesar de haber logrado romper el piso en las elecciones provinciales y llevar dos diputados a la Legislatura.

Todo parece indicar que le va a ser muy difícil sostener lo que hicieron hace cuatro años y renovar la banca nacional que ostentan.

Alejandro Vilca, su principal referente, fue electo diputado provincial en mayo, pero en diciembre se le vence el mandato que ejerce en el Congreso de la Nación como legislador nacional.

Camino al veintiséis de octubre, aún habrá que esperar a ver qué sucede el 17 de agosto, fecha en la que todos los frentes deberán oficializar sus candidatos, situación que, seguramente, nos brindará un poco más de exactitud acerca de la campaña que va a encarar cada una de las alianzas.

Golpe legislativo

Un pequeño comentario de lo que pasó en la semana en la Cámara de Diputados de la Nación, lo cual tiene una injerencia política muy grande.

En el marco de una sesión auto convocada por sectores opositores, se asestó un duro golpe político al gobierno de Javier Milei, ya que lograron el quórum necesario para tratar distintos temas y, además, aprobar por amplia mayoría dos emplazamientos para dictaminar proyectos de ley impulsados por los gobernadores provinciales, referidos al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y al impuesto a los combustibles. El plazo fijado para concretar esta acción es el 13 de agosto.

Asimismo, en el marco de la misma sesión, la mayoría del cuerpo logró rechazar con una importante adhesión cinco decretos del Poder Ejecutivo nacional, los cuales tienen que ver con Vialidad Nacional, con la reestructuración del INTI y del INTI, con la reorganización de organismos culturales, el régimen de excepción para la Marina Mercante y la pérdida de autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Esto último representó un golpe significativo a las reformas impulsadas por el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, y dejó en evidencia la capacidad de distintos espacios políticos en la Cámara de Diputados para bloquear medidas del oficialismo.

También hay que señalar que se le dio media sanción a dos leyes que venían estando en el tapete, como la Emergencia Pediátrica (Ley Garraham) y el Financiamiento Universitario, donde se asignan mayores partidas, se ajustan salarios y se garantizan los montos presupuestarios necesarios para el funcionamiento de ambas instituciones.

Respuesta ejecutiva

Ante este revés importante en el Congreso de la Nación, el Gobierno nacional reaccionó rápido y el presidente Javier Milei emitió un mensaje, a través de cadena nacional, para dar su lectura de lo sucedido.

En esta oportunidad, si bien el primer mandatario asimiló el golpe, descargó culpas y lanzó algunas bravuconadas por lo ocurrido en la Cámara de Diputados, la realidad es que lo sucedido en el Congreso tiene más que ver con la falta de política por parte del Gobierno Nacional.

Hace tiempo que el Ejecutivo dejó de dialogar y, aun así, pretende seguir imponiendo condiciones a sectores dialoguistas que, si bien en algún momento lo apoyaron, ahora se han cansado de estas actitudes y comienzan a dejar en claro que lo que piden, justamente, es diálogo, ser convocados y no ser avasallados.

Vamos a ver qué sucede de aquí en adelante, porque el PJ quiere acelerar estas medias sanciones y hay varios sectores dialoguistas que tampoco quieren seguir siendo usados políticamente.

Estos últimos, si bien están dispuestos a ir a fondo en algunos temas, no parecen querer ser partícipes de ciertas actitudes golpistas que están floreciendo con fuerza en el peronismo.

Hasta aquí llegamos con lo más destacado del ámbito político de la semana que pasó.

¡Feliz lunes para todos!

Alberto Siufi.