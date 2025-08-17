Elecciones 2025: cuáles son los siete frentes que competirán en octubre en Jujuy

El 7 de agosto pasado venció el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas y confederaciones con vistas a las elecciones 2025 de octubre en Jujuy , donde finalmente se presentaron un total de siete frentes ante el Juzgado Electoral Federal.

3- Frente Liberal

4- Jujuy Crece

UCR

Propuesta Republicana

PRO Jujuy

Partido Socialista

Encuentro Jujeño

Lyder

5- Frente de Izquierda

Partido de Trabajadores Socialistas (PTS)

Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)

Partido Obrero (PO)

Izquierda Socialista (IS)

6- Fuerza Patria Jujuy

Partido Justicialista

Partido Por Jujuy

Nuevo Encuentro por la Democracia

Concentración FORJA

Partido Solidario

Partido Blanco de los Trabajadores

7-Primero Jujuy Avanza

Primero Jujuy

Jujuy Avanza

Gana Jujuy y Hacemos

La campaña electoral comenzará formalmente el 27 de agosto, cuando las fuerzas políticas podrán difundir propuestas, realizar actos y desplegar actividades para captar el voto de la ciudadanía, hasta 48 antes de los comicios.

Qué votamos en Jujuy en octubre

En las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre de 2025, en Jujuy se renovarán tres bancas de diputados nacionales, que representarán a la provincia en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación durante los próximos años.

Elecciones en Jujuy 2025 Elecciones 2025 (Archivo)

Estas elecciones forman parte de un proceso nacional en el que se renovarán un total de 127 diputados y 24 senadores en todo el país. En Jujuy, específicamente, se elegirán los tres diputados nacionales que representarán a la provincia por el próximo período legislativo.

El proceso electoral de 2025 es especialmente relevante, ya que se implementará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, buscando mayor transparencia y simplicidad en el voto, un método que promete agilizar el conteo.

Este año se realizaron las elecciones provinciales en las que se renovaron 24 diputados provinciales y 10 suplentes para la Legislatura de Jujuy, además de autoridades municipales y comunales, con la victoria general del Frente Jujuy Crece.