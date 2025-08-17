El Gobierno activa el COE en Jujuy ante el pronóstico de vientos intensos por tres días

Incendios en Alto Comedero (imagenes 2025)

Tras lo ocurrido semanas atrás con los incendios forestales, el gobernador Carlos Sadir encabezó una reunión del Comité Operativo de Emergencias para definir acciones preventivas frente a las condiciones climáticas previstas para los próximos días.

Las autoridades provinciales recordaron que semanas atrás se registraron incendios forestales que afectaron amplias zonas, favorecidos por condiciones similares de calor y viento. En este marco, el COE resolvió coordinar acciones preventivas y reforzar la capacidad de respuesta en caso de nuevos focos ígneos.

Recordar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarillo para este domingo, lunes y martes por vientos intensos que alcanzarán entre 50 y 70km/h, con ráfagas que podrían trepar hasta 140km/h, especialmente en zonas montañosas del noroeste provincial.

Medidas y coordinación interinstitucional Durante el encuentro se planteó la necesidad de fortalecer la presencia de brigadistas en terreno, asegurar recursos logísticos y mantener la comunicación activa con municipios y comisiones municipales. Además, se recomendó a la población extremar precauciones para evitar conductas de riesgo, como la quema de pastizales o residuos al aire libre.

Tal como mencionó la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez, de quien depende la Brigada de Incendios Forestales de la provincia, “el rol de la ciudadanía es fundamental, es clave, no solo evitando encender fuego en cualquier área que después puede generar perjuicios a la fauna y las infraestructuras urbanas, sino denunciando a quienes provocan situaciones que luego afectan a toda la población”. Alerta por incendios Ante la alerta amarilla anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional, indican desde provincia alerta por incendios y queda prohibida la quema hasta el 18 de agosto. Piden conciencia ante a situación no prender fuego ni tirar colillas de cigarrillo. Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy Cuidados importantes: No hacer fogatas

No tirar colillas de cigarrillo en la vía pública

No quemar restos de poda ni residuos

No tirar basura en cualquier lugar Si ves fuego, es clave saber estos números: 4271971 (Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales)

103 (Defensa Civil)

911 (Policía)

100 (Bomberos)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







