domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 16:34
Alerta.

El Gobierno activa el COE en Jujuy ante el pronóstico de vientos intensos por tres días

Con vientos fuertes y clima muy seco, aumenta el riesgo de incendios en la Puna y la Quebrada y por tal motivo definen acciones preventivas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Incendios en Alto Comedero (imagenes 2025)

Incendios en Alto Comedero (imagenes 2025)

Las autoridades provinciales recordaron que semanas atrás se registraron incendios forestales que afectaron amplias zonas, favorecidos por condiciones similares de calor y viento. En este marco, el COE resolvió coordinar acciones preventivas y reforzar la capacidad de respuesta en caso de nuevos focos ígneos.

Recordar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarillo para este domingo, lunes y martes por vientos intensos que alcanzarán entre 50 y 70km/h, con ráfagas que podrían trepar hasta 140km/h, especialmente en zonas montañosas del noroeste provincial.

Medidas y coordinación interinstitucional

Durante el encuentro se planteó la necesidad de fortalecer la presencia de brigadistas en terreno, asegurar recursos logísticos y mantener la comunicación activa con municipios y comisiones municipales. Además, se recomendó a la población extremar precauciones para evitar conductas de riesgo, como la quema de pastizales o residuos al aire libre.

Tal como mencionó la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez, de quien depende la Brigada de Incendios Forestales de la provincia, “el rol de la ciudadanía es fundamental, es clave, no solo evitando encender fuego en cualquier área que después puede generar perjuicios a la fauna y las infraestructuras urbanas, sino denunciando a quienes provocan situaciones que luego afectan a toda la población”.

Alerta por incendios

Ante la alerta amarilla anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional, indican desde provincia alerta por incendios y queda prohibida la quema hasta el 18 de agosto. Piden conciencia ante a situación no prender fuego ni tirar colillas de cigarrillo.

Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy
Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy

Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy

Cuidados importantes:

  • No hacer fogatas
  • No tirar colillas de cigarrillo en la vía pública
  • No quemar restos de poda ni residuos
  • No tirar basura en cualquier lugar

Si ves fuego, es clave saber estos números:

  • 4271971 (Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales)
  • 103 (Defensa Civil)
  • 911 (Policía)
  • 100 (Bomberos)

