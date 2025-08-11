Nuevos incendios en Alto Comedero: la quema de basura y pastizales sigue poniendo en riesgo a Jujuy

Los incendios forestales se repitieron durante el fin de semana en la zona del Parque Belgrano

A una semana de los graves incendios forestales que afectaron distintas zonas de la provincia de Jujuy, un nuevo foco ígneo volvió a encender las alarmas este fin de semana. El hecho ocurrió en inmediaciones del Parque Belgrano, en Alto Comedero, donde la rápida intervención de personal de manejo del fuego logró evitar que las llamas se expandieran.

Si bien, los diferentes focos no registraron grandes dimensiones; el riesgo siempre está presente, reflejando una problemática persistente: la falta de responsabilidad de quienes continúan realizando quemas de pastizales y basura, a pesar de las advertencias oficiales y el alto riesgo que implican las actuales condiciones climáticas.

Desde las autoridades provinciales recuerdan que los incendios no solo destruyen el ambiente, sino que también ponen en peligro la vida de personas, animales y el patrimonio de la comunidad. “Cada foco que se genera por descuido o negligencia es una amenaza real para todos”, señalaron voceros del área de manejo del fuego.

Incendios en alto Comedero (2) Incendios en Alto Comedero En los últimos días, Alto Comedero fue uno de los sectores más castigados por el fuego, con múltiples intervenciones en terrenos baldíos y espacios verdes. Las causas, en la mayoría de los casos, apuntan a la quema intencional o al descuido en el manejo de residuos y malezas.

La ciudadanía cumple un rol fundamental en la prevención: no arrojar colillas encendidas, evitar prender fuego en zonas abiertas y denunciar de inmediato cualquier columna de humo son acciones clave para frenar esta problemática. Números para denunciar incendios en Jujuy Bomberos: 100

Defensa Civil: 103

Policía: 911

