lunes 11 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2025 - 13:38
Parque Belgrano.

Nuevos incendios en Alto Comedero: la quema de basura y pastizales sigue poniendo en riesgo a Jujuy

En el Parque Belgrano de Alto Comedero se registraron nuevos focos ígneos. La falta de cuidado ciudadano sigue alimentando el riesgo de incendios en Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Incendios en alto Comedero (1)
Losincendios forestales se repitieron durante el fin de semana en la zona del ParqueBelgrano

Los incendios forestales se repitieron durante el fin de semana en la zona del Parque Belgrano

Lee además
Inician excavaciones en la casa del presunto asesino serial de Jujuy.
Investigación.

Inician excavaciones en la casa de Matías Jurado en busca de restos humanos
Casa de Matías Jurado - Google Maps video
Crimen.

Los cambios llamativos en menos de dos años en "la casa del horror" de Matías Jurado

Si bien, los diferentes focos no registraron grandes dimensiones; el riesgo siempre está presente, reflejando una problemática persistente: la falta de responsabilidad de quienes continúan realizando quemas de pastizales y basura, a pesar de las advertencias oficiales y el alto riesgo que implican las actuales condiciones climáticas.

Desde las autoridades provinciales recuerdan que los incendios no solo destruyen el ambiente, sino que también ponen en peligro la vida de personas, animales y el patrimonio de la comunidad. “Cada foco que se genera por descuido o negligencia es una amenaza real para todos”, señalaron voceros del área de manejo del fuego.

Incendios en alto Comedero (2)

Incendios en Alto Comedero

En los últimos días, Alto Comedero fue uno de los sectores más castigados por el fuego, con múltiples intervenciones en terrenos baldíos y espacios verdes. Las causas, en la mayoría de los casos, apuntan a la quema intencional o al descuido en el manejo de residuos y malezas.

La ciudadanía cumple un rol fundamental en la prevención: no arrojar colillas encendidas, evitar prender fuego en zonas abiertas y denunciar de inmediato cualquier columna de humo son acciones clave para frenar esta problemática.

Números para denunciar incendios en Jujuy

  • Bomberos: 100
  • Defensa Civil: 103
  • Policía: 911

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inician excavaciones en la casa de Matías Jurado en busca de restos humanos

Los cambios llamativos en menos de dos años en "la casa del horror" de Matías Jurado

Te contamos los detalles de cómo es por dentro la casa del horror

Realizan más pericias psicológicas al presunto asesino serial de Jujuy

Todo lo que encontraron en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Lo que se lee ahora
Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Penal de Gorriti.
Gorriti.

Cómo es la celda del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Casa de Matías Jurado - Google Maps video
Crimen.

Los cambios llamativos en menos de dos años en "la casa del horror" de Matías Jurado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel