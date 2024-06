El Anfiteatro del Parque Belgrano lleva el nombre de Rubén Chuña Iriarte

Además, el intendente subrayó la obligación moral del municipio de rendir homenaje a figuras tan importantes como Iriarte.”Es una obligación del municipio rendir este homenaje con el acompañamiento del Concejo Deliberante, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la provincia, que también está presente, y con un colectivo que, a las claras, muestra el afecto que despertó la vida de un ser extraordinario como nuestro querido Chuña”, añadió Jorge.

El Anfiteatro del Parque Gral. Belgrano lleva el nombre: Rubén Chuña Iriarte

Leticia Iriarte hija del gran Chuña Iriarte comentó, “Muchas emociones juntas, como dijo el Chuli, nos conocemos de toda la vida y significa mucho para nosotras. Le agradecí porque es mucho, pero como me dijo: e merece esto y mucho más. El Chuli tiene un gran corazón, es muy generoso y siempre está pensando en el bienestar de los demás. Me llenó de orgullo, es una emoción muy grande. Mi papá nos enseñó, nos dejó mucho, un gran legado, no solo como padre, sino como hombre, persona. Fue un gran luchador por el teatro popular. Será recordado, no solo por sus pares, sino por muchas generaciones que vinieron después. Y, como dijo el Chuli, él siempre apuesta a los lugares, a los espacios públicos, para que todo el pueblo, toda la gente pueda acceder. Y muchos de los que pudieron compartir, o no, con mi papi, tienen esre espacio tan hermoso para poder venir y recordarlo.”

Últimos avances y mejoras: pista de skate

El Parque General Belgrano, que celebra su quinto aniversario, ha experimentado significativos avances y mejoras, como la reciente inauguración de una pista de skate. “Hay nuevos componentes que van enriqueciendo este Parque General Belgrano, como la reciente inaugurada pista de skate y donde también tenemos proyectos para seguir avanzando con actividades recreativas, deportivas, y fundamentalmente en este sitio la cultura”, comentó el intendente.

“Permanentemente, estamos hablando con el gobernador también para poder hacer conjuntamente obras que sigan proyectando a este vasto sector del barrio más grande de toda la ciudad de Jujuy”, indicó Jorge.

Por su parte, Lisandro Aguiar, presidente del Concejo Deliberante, también se expresó sobre el homenaje y la importancia del Parque General Belgrano, “la verdad que son un gusto estos lugares de encuentro que ha ido generando nuestro intendente a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Sin lugar a dudas, el Parque Belgrano es uno de ellos, hoy acá no solo estamos celebrando su aniversario sino además, reconociendo un hombre de nuestra cultura, que tiene muchísimo que ver con el teatro en Jujuy, que los que hemos tenido el gusto de conocerlo, sabemos lo que fue para la cultura jujeña y particularmente para el teatro”, afirmó Aguiar.

En tanto, el secretario de Cultura de la provincia, José Rodriguez Bárcena, describió en palabras lo que representaba el “Chuña” Iriarte para los colectivos artísticos, “el querido Chuña , quién antes de ser un gran actor, era una gran persona ,un caballero una persona con quien era tan grato compartir charlas, ideas ,sugerencias y fue un soñador y realizador como el teatro “El Pasillo” que es una verdadera joya de la ciudad”.

Y en este marco destacó la imposición del nombre al espacio cultural municipal en el Parque Belgrano, que forma parte de una estrategia más amplia de descentralización de la cultura impulsada por el Intendente Chuli Jorge . Rodríguez Bárcena recordó que en el año 2007-2008 la ciudad contaba con un solo lugar destinado a la cultura, el Centro Cultural Manuel Belgrano y con el tiempo, se han generado múltiples espacios a lo largo de la ciudad. “Con el correr de los años y con esta decisión de descentralizar, de dar un lugar a la cultura como ámbito de crecimiento, de desarrollo personal y humano, se generan tantos espacios a lo largo y ancho de la ciudad”, subrayó. Actualmente, la ciudad cuenta con alrededor de 15 espacios culturales, incluidos multiespacios y anfiteatros. Este logro fue destacado por secretario de Cultura provincia: “es la concreción de una política pública de apoyo a la cultura en términos reales y concretos, espacios que funcionan, que proponen alternativas de forma permanente, espacios con equipos de personas que trabajan con compromiso en cada uno de los contenidos”, afirmó.