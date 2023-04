Su compañera de todos los días y un emotivo recuerdo

Su esposa, Celia Lettoli comentó a Canal 4 de Jujuy que había mucha emoción al respecto "aparte de la emoción y de no tenerlo y de extrañarlo y que él ande por acá, la alegría de que tanta gente nos haya acompañado para este homenaje, así que... Acá estamos. Fuertes. Fortaleciéndonos con más teatro y cumpliendo el sueño del Chuña, que hizo con tanta alegría todo este espacio, que lo construyó con mucho amor y con mucho sacrificio".

Homenaje: Rubén "Chuña" Iriarte, referente del teatro jujeño

Y continuó recordando a su compañero "el Chuña era un grande, sensible, generoso, siempre pensando en el artista, pensando en el otro, una persona muy empática, muy amorosa y muy querible y demasiado extrañable. Siempre vinculado con el mundo artístico a nivel nacional y también a nivel internacional. Sí, realmente la pérdida de él ha sido una pérdida inmensa en todo el mundo de la cultura, ¿no? Para Jujuy, para la nación, para el nivel nacional y también internacional porque él, nosotros, con Nueva Escena nos relacionábamos mucho con grupos que estaban fuera del país, en otros países".

El "Chuña" y la juventud

Con respecto a su sensación sabiendo que al lugar fueron chicos de distintas edades al homenaje, dijo "me llena el corazón de regocijo porque a esos niños seguramente los papás le han hablado del Chuña. Entonces es como seguirlo teniendo un poquitito más vivo en el cariño de toda la gente" y continuó "con el Chuña se ha elevado mucho el porcentaje de los chicos que están en teatro, porque él apoyaba mucho a los jóvenes y abría siempre las puertas para todos los artistas. Él siempre pensaba en los artistas".

Su reflexión personal a casi tres meses de su ausencia "Se lo extraña en todo. Aquí, en la casa, en la calle, mi compañero de tantos años. Siempre se lo extraña".

Así también fue Rodolfo Pacheco quien resaltó la colaboración de un equipo de gente "hay dos técnicos, unos programadores, como estoy yo. Hay otras personas que se encargan de la boletería. O sea, somos un grupo que estamos sosteniendo este espacio. Un espacio al que queremos mucho, por supuesto".

Anécdotas que quedarán en la memoria

Gustavo Ramirez, su compañero teatral comentó "un merecido reconocimiento hoy a un referente, no solamente del teatro, sino de la cultura. Estamos en su casa, abrió su casa para hacer de ella un teatro abierto a la comunidad, al barrio y a todo San Salvador, así que es un reconocimiento más que valerio y merecida toda su trayectoria y su actividad y su militancia por el arte".

"Muchas cosas se me juntan hoy emotivamente, volver a esta casa, hace unos meses que yo no estoy en esta casa, y cada espacio que veo está el 'Chuña', cada uno de los que estamos hoy acá presentes estamos con el 'Chuña', sabemos que hemos compartido y que tenemos un pedacito. Los que no lo conocieron, que están hoy también, están en la casa del 'Chuña', y yo creo que es un legado que queda para San Salvador y para todos".

Sus recuerdos están intactos "Compartimos la pasión por el teatro. Hoy le contaba a algunas personas de cultura de que en pleno 2020 nos escapábamos, en plena pandemia, para estar acá adentro encerrados hasta la noche y cada uno después nos íbamos a nuestras casas rompiendo esa preventiva que teníamos para poder estar en el teatro, para poder compartirnos acá en el teatro, para poder hablar del teatro y pensar el futuro del espacio, el futuro de la actividad".

Y continuó haciendo referencia a la juventud que compartió con el 'Chuña', "ha sido un referente, es indiscutible eso, tenemos mucha gente del profesorado, mucha gente de la Tito Guerra que viene, que se acerca, que lo han conocido, que han compartido, mucha gente que está apoyando el pasillo hoy por hoy, mucha gente joven que se acerca y dice que necesitan, estamos acá para completar el equipo de gestión y acompañar al teatro en el pasillo. Yo creo que se agradece enormemente, mucho más que agradecido ese cariño por el teatro. Bueno, y a nivel nacional".

Legado en Jujuy

Finalmente fue Gustavo Uano quien recordó al artista, " yo creo que muchos del país formamos parte de la familia del 'Chuña', están en la familia del teatro, es un referente a nivel nacional, uno de los imprescindibles, decíamos nosotros, estos maestros que de alguna manera te dejan un impacto, que a través de su trabajo, de su pasión, logran que haya un hermanamiento del teatro argentino, o sea, nosotros lo tomamos como un referente del norte argentino, no solamente de Jujuy. Y tenía estas locuras, ¿no? Como ahora que se fue de gira sin avisarnos, yo alguna vez vine y me dijo, voy a tirar una pared acá y vamos a hacer otra sala, y vamos a poner una escalera, y vine al año siguiente y había otra sala, construida a pasión, a pulmón, con este compromiso que tenía de la importancia que tiene la cultura para el desarrollo social, ¿no? Y tenemos ese compromiso, es un mundo mejor, yo creo que representa mucho, lo vamos a extrañar, vamos a necesitar de alguna manera que su legado esté vivo, por eso estamos acá hoy recordándolo".

Trabajo a nivel nacional

Trabajo que se está haciendo a nivel nacional para con Jujuy, "el Instituto Nacional de Teatro tiene sedes en cada una de las provincias de Argentina, tenemos un concepto muy federal del trabajo que se tiene que hacer, y en particular acá hay muchos nodos o salas de teatro independientes, grupalidades que están recibiendo la asistencia, nosotros tenemos diferentes programas que se desarrollan que tienen que ver con ayudar a los grupos a producir, ayudar a que las salas tengan de alguna manera un recurso para la subsistencia y para llegar cada vez a más espectadores. Queremos que el teatro argentino se disfrute, que cualquier familia que vive en nuestro país pueda acceder, que no sea un bien elitista, que sea algo a lo que está en la mesa, en la oferta de consumo cultural de cualquier familia argentina".

Teatro callejero

Hizo hincapié con respecto al teatro callejero "Bueno, es un anhelo que nosotros de alguna manera hemos estado también abrazando, el Instituto Nacional de Teatro hoy recibe a muchas expresiones que no eran de las expresiones artísticas o las disciplinas teatrales tradicionales, no solo el teatro callejero, sino también la murga teatro, el teatro de títeres, todas estas expresiones son muy necesarias porque son la puerta para que la gente vaya descubriendo las artes escénicas y vea lo maravilloso que es el teatro".

"Hay teatro todo el año en Jujuy, le invitamos al público a que vengan al teatro, que participen, a que compartan con nosotros esta experiencia que es presencial, una experiencia ritual y que siempre nos deja, aparte de un divertimento, una enseñanza" finalizó Gustavo Uano.