Terribles incidentes: un partido terminó en batalla campal en Jujuy

La mañana del domingo en Fraile Pintado estaba marcada por la definición de un pasaje a los cuartos de final de la Liga Regional. En el estadio de Defensores de Fraile Pintado, a las 11, se disputaba el choque entre Peñarol de Fraile Pintado y Unión Calilegua, dos equipos que buscaban el último lugar de clasificación.
El partido, correspondiente a la sexta fecha del grupo 2, se jugó en un horario inusual, decidido por razones de seguridad y en coincidencia con los homenajes por el aniversario del fallecimiento del General San Martín.
De la tensión a la suspensión
El trámite fue intenso y cargado de tensión. Unión Calilegua ganaba 2-1. El árbitro expulsó a nueve jugadores a lo largo del encuentro. El “lobo” calileguense quedó con apenas seis jugadores en cancha, lo que obligó a la suspensión del partido.
La interrupción no calmó los ánimos. Al contrario, desencadenó una serie de incidentes dentro y fuera del campo de juego.
Tras la decisión arbitral, hinchas locales ingresaron al terreno. Se produjeron corridas y enfrentamientos entre jugadores, asistentes y simpatizantes. El campo de juego se transformó en escenario de golpes de puño, agresiones con piedras y un clima de caos generalizado.
Los futbolistas de Unión Calilegua denuncian que fueron golpeados y despojados de mochilas y objetos personales.
Un final marcado por la violencia
Lo que debía ser una jornada decisiva para el fútbol regional terminó empañado por los hechos de violencia. La definición en la cancha fue reemplazada por escenas de descontrol que pusieron en riesgo a jugadores, cuerpo técnico e hinchas.
La Liga Regional deberá ahora resolver la continuidad del torneo y el futuro de ambos equipos tras un partido que pasó de la expectativa deportiva a la crónica policial.
