lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 13:12
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 18 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, lunes 18 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 18 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 0722 - 22 El Loco

Los números ganadores:

  1. 0722
  2. 6551
  3. 2025
  4. 9770
  5. 8983
  6. 6494
  7. 9319
  8. 2918
  9. 9568
  10. 3329
  11. 6923
  12. 9053
  13. 1047
  14. 7676
  15. 6345
  16. 8155
  17. 9270
  18. 2451
  19. 8072
  20. 4691

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 1473 - 73 El Hospital

Todos los números ganadores

  1. 1473
  2. 9251
  3. 6767
  4. 5837
  5. 1068
  6. 0360
  7. 1346
  8. 6302
  9. 0019
  10. 5087
  11. 5644
  12. 3569
  13. 8263
  14. 8106
  15. 1850
  16. 6605
  17. 9277
  18. 0142
  19. 9967
  20. 8155

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

