lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 13:45
Secretaría de Niñez.

Grooming en Jujuy: 5 denuncias en lo que va del año

En Jujuy se registraron cinco llamados a la Línea 102 por grooming en lo que va del año. Los casos son judicializados por el Ministerio Público de la Acusación.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El grooming, un peligro latente de internet que aumentó en pandemia.

El grooming, un peligro latente de internet que aumentó en pandemia.

El caso de Micaela Ortega, la niña bonaerense víctima de grooming y femicidio en 2016, volvió a estar presente en Jujuy con la visita de su madre, Mónica Cid. La referente nacional en la lucha contra el ciberacoso recorre distintas provincias para pedir la implementación efectiva de la Ley 27.590, conocida como “Ley Mica Ortega”. Su presencia en la provincia busca sensibilizar sobre este delito y coordinar acciones con distintos organismos estatales y de la sociedad civil.

Embed - Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de Jujuy, Sergio Vidaurre

Grooming en Jujuy

En ese marco, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de Jujuy, Sergio Vidaurre, destacó que la visita de Cid “es fundamental para fortalecer la prevención y el trabajo articulado”, subrayando que “el grooming es una problemática tipificada como delito en el Código Penal y requiere que toda la sociedad se involucre”.

Vidaurre explicó que el grooming es “una acción deliberada por parte de un adulto que se contacta con un niño o adolescente a través de un medio digital con fines sexuales”. Señaló que este delito tiene distintas etapas: “Ya se configura grooming con el solo hecho de que un adulto solicite material sexual. El caso de Micaela fue paradigmático porque derivó en el primer fallo de grooming seguido de femicidio en el país”.

El funcionario remarcó que la presencia de la madre de Micaela “busca visibilizar esta problemática, difundir la ley y generar adhesiones en la provincia”, recordando que Cid será recibida por organismos como el Consejo de la Mujer, la Legislatura, la Universidad Nacional de Jujuy y el Superior Tribunal de Justicia, además de brindar un conversatorio abierto al público.

Ley Mica Ortega (1)

Cómo se radican las denuncias en casos de Grooming en Jujuy

Respecto de la situación en la provincia, Vidaurre confirmó que “en lo que va del año, la Línea 102 recibió cinco llamados vinculados a posibles casos de grooming”. Aclaró que la función de esta línea es orientar y asesorar a las familias, mientras que las denuncias deben radicarse ante la policía o directamente en el Ministerio Público de la Acusación, que cuenta con fiscalías especializadas en ciberdelitos y delitos contra la integridad sexual.

Finalmente, el secretario insistió en la importancia del rol de las familias: “Los padres deben poder identificar estas situaciones, hablar con sus hijos, revisar las aplicaciones y juegos que utilizan. Muchas veces los chicos sienten temor de contar lo que les pasa, por eso la prevención comienza en casa, con diálogo y acompañamiento”.

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Por  Victoria Marín

