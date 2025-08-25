lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 19:54
Repudiable.

Llevó a una mujer a un descampado, abusó de ella y le robó el celular

El sujeto fue detenido por la Brigada de Investigaciones tras el violento episodio que ocurrió en El Carmen.

Foto: MPA.

Según la investigación, el acusado habría llevado a la víctima hasta un descampado, donde la besó por la fuerza, la agredió físicamente y le robó su teléfono celular.

La detención fue concretada por la Brigada de Investigaciones de El Carmen, siguiendo las directivas de la Fiscal Dra. Romina Celeste Núñez y de la Dra. María Laura Calderón, con intervención de la Ayudante Fiscal Dra. Paola Zambrano.

En las próximas horas, el acusado será sometido a una audiencia imputativa y de prisión preventiva ante el Juzgado de Violencia de Género, donde se evaluarán las medidas cautelares y el avance de la investigación penal.

