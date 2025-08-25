Hallaron un cadáver en un canal de riego en Perico (Foto ilustrativa)

Un cadáver fue hallado en un canal de riego ubicado en inmediaciones de la Ruta 46 , a la altura de una finca en Perico . Fue este sábado cuando efectivos policiales corroboraron tras la alerta, que el cuerpo sin vida se encontraba en el canal.

Ruta Provincial 46. Tragedia en Perico: un motociclista murió luego de chocar con un auto

De acuerdo a las primeras informaciones, sería un hombre mayor de edad , cuyo rostro no pudo ser identificado debido al estado en que se encontraba. El cuerpo fue hallado semi sumergido en un canal de tierra, a unos 50 metros de una compuerta metálica que deriva agua desde el canal principal de la planta depuradora.

Al lugar llegaron equipos de Criminalística, la Brigada de Homicidios, Bomberos y la Ayudante Fiscal de turno, Paola Zambrano , quienes llevaron adelante las primeras pericias para determinar tras la investigación la identidad de la persona y la causa de la muerte.

Hallaron un cadáver en un canal de riego en Perico (Foto ilustrativa) Hallaron un cadáver en un canal de riego en Perico (Foto ilustrativa)

Cerca de la medianoche, por disposición de la fiscal interviniente, se concretó el levantamiento y embolsamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue de Alto Comedero para la correspondiente autopsia.

Feroz incendio en Perico

Un voraz incendio se registró en el ingreso a la ciudad de Perico, a la altura del puente. Varios equipos de Bomberos trabajaron en el lugar para extinguir las llamas que tenían importantes dimensiones, según confirmó Ariel Mamaní, director de Defensa Civil.

El fuego se desarrolló a la vera del Río Perico, en inmediaciones del barrio Nueva Ciudad y cerca del basural ubicado en la zona. La preocupación principal fue que el fuego avanzara hacia las viviendas del sector y pusiera en peligro a las personas.

image Incendio en Perico

Personal de la Dirección General Emergencia (DGE) trabajó en los incendios registrados a desde el mediodía del viernes a raíz del viento norte, y desplegaron un amplio operativo para sofocar las llamas, que se propagaron con rapidez debido a la sequía y a las fuertes ráfagas características de este fenómeno climático.

Si bien en algunos barrios se generó preocupación por la cercanía del fuego a zonas habitadas, hasta el momento no se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales menores y pérdida de vegetación. La mayoría de los focos están controlados.