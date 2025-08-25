lunes 25 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2025 - 19:05
Macabro.

Hallaron un cadáver en un canal de riego en Perico

Un cuerpo sin vida fue hallado en un canal de riego de Perico. Se trataría de un hombre mayor de edad.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Hallaron un cadáver en un canal de riego en Perico (Foto ilustrativa)

Hallaron un cadáver en un canal de riego en Perico (Foto ilustrativa)

Un cadáver fue hallado en un canal de riego ubicado en inmediaciones de la Ruta 46, a la altura de una finca en Perico. Fue este sábado cuando efectivos policiales corroboraron tras la alerta, que el cuerpo sin vida se encontraba en el canal.

Lee además
tragedia en perico: un motociclista murio luego de chocar con un auto
Ruta Provincial 46.

Tragedia en Perico: un motociclista murió luego de chocar con un auto
Muere otro hombre en un partido de fútbol de veteranos en Jujuy.
Preocupación.

Tragedia en Perico: un hombre murió mientras jugaba al fútbol de veteranos

De acuerdo a las primeras informaciones, sería un hombre mayor de edad, cuyo rostro no pudo ser identificado debido al estado en que se encontraba. El cuerpo fue hallado semi sumergido en un canal de tierra, a unos 50 metros de una compuerta metálica que deriva agua desde el canal principal de la planta depuradora.

Al lugar llegaron equipos de Criminalística, la Brigada de Homicidios, Bomberos y la Ayudante Fiscal de turno, Paola Zambrano, quienes llevaron adelante las primeras pericias para determinar tras la investigación la identidad de la persona y la causa de la muerte.

Hallaron un cadáver en un canal de riego en Perico (Foto ilustrativa)
Hallaron un cadáver en un canal de riego en Perico (Foto ilustrativa)

Hallaron un cadáver en un canal de riego en Perico (Foto ilustrativa)

Cerca de la medianoche, por disposición de la fiscal interviniente, se concretó el levantamiento y embolsamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue de Alto Comedero para la correspondiente autopsia.

Feroz incendio en Perico

Un voraz incendio se registró en el ingreso a la ciudad de Perico, a la altura del puente. Varios equipos de Bomberos trabajaron en el lugar para extinguir las llamas que tenían importantes dimensiones, según confirmó Ariel Mamaní, director de Defensa Civil.

El fuego se desarrolló a la vera del Río Perico, en inmediaciones del barrio Nueva Ciudad y cerca del basural ubicado en la zona. La preocupación principal fue que el fuego avanzara hacia las viviendas del sector y pusiera en peligro a las personas.

image
Incendio en Perico

Incendio en Perico

Personal de la Dirección General Emergencia (DGE) trabajó en los incendios registrados a desde el mediodía del viernes a raíz del viento norte, y desplegaron un amplio operativo para sofocar las llamas, que se propagaron con rapidez debido a la sequía y a las fuertes ráfagas características de este fenómeno climático.

Si bien en algunos barrios se generó preocupación por la cercanía del fuego a zonas habitadas, hasta el momento no se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales menores y pérdida de vegetación. La mayoría de los focos están controlados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Perico: un motociclista murió luego de chocar con un auto

Tragedia en Perico: un hombre murió mientras jugaba al fútbol de veteranos

Perico: intentó atacar a su pareja, su hijo la defendió y terminó en el hospital

Terrible incendio en el ingreso a Perico: trabajan varias dotaciones de bomberos

Llevó a una mujer a un descampado, abusó de ella y le robó el celular

Lo que se lee ahora
Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026.
Eliminatorias.

Cuándo salen a la venta las entradas de Argentina vs Venezuela

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras el empate y qué partidos le quedan

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel