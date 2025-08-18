Perico: intentó atacar a su pareja, su hijo la defendió y terminó en el hospital

Hospital Arturo Zabala de Perico.

Vecinos del barrio San Miguel de la ciudad de Perico fueron sorprendidos días atrás por un hecho de violencia que terminó con un hombre internado bajo custodia policial. Eran cerca de las 2.30 cuando un sujeto de 63 años ingresó a su vivienda en evidente estado de ebriedad y, según el relato de su pareja, comenzó a lanzar gritos y amenazas en su contra.

La situación rápidamente se descontroló. En medio de insultos y empujones, el hombre se abalanzó sobre la mujer con intenciones de agredirla físicamente. Sin embargo, el hijo de la víctima presenció la escena y decidió intervenir, lo que dio inicio a una pelea dentro de la vivienda.

La denuncia y el operativo policial La mujer, asustada por lo ocurrido, se dirigió hasta la Seccional 58° y pidió ayuda urgente. Una comisión de efectivos se trasladó hasta la casa, donde constató que el acusado aún se encontraba alterado, con signos de haber protagonizado una riña y en evidente estado de ebriedad. Con la autorización de la dueña de casa, los policías ingresaron y procedieron a la detención del hombre.

El sujeto fue trasladado a sede policial, pero debido a las lesiones visibles que presentaba, el fiscal de turno ordenó su derivación a medicina legal. Luego, el hombre fue llevado a la guardia del hospital “Arturo Zabala”, donde recibió curaciones y quedó bajo custodia mientras se definía su situación procesal.

