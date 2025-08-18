lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 09:36
Violencia.

Perico: intentó atacar a su pareja, su hijo la defendió y terminó en el hospital

Un violento episodio ocurrió en la madrugada en Perico. Un hombre de 63 años llegó a su casa alcoholizado, lanzó amenazas contra su pareja e intentó golpearla.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Hospital Arturo Zabala de Perico.

Hospital Arturo Zabala de Perico.

La situación rápidamente se descontroló. En medio de insultos y empujones, el hombre se abalanzó sobre la mujer con intenciones de agredirla físicamente. Sin embargo, el hijo de la víctima presenció la escena y decidió intervenir, lo que dio inicio a una pelea dentro de la vivienda.

La denuncia y el operativo policial

La mujer, asustada por lo ocurrido, se dirigió hasta la Seccional 58° y pidió ayuda urgente. Una comisión de efectivos se trasladó hasta la casa, donde constató que el acusado aún se encontraba alterado, con signos de haber protagonizado una riña y en evidente estado de ebriedad. Con la autorización de la dueña de casa, los policías ingresaron y procedieron a la detención del hombre.

