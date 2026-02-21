sábado 21 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de febrero de 2026 - 11:50
Propuesta.

Esta tarde desde las 15 llega el Carnaval de las Infancias a Alto Comedero

Este sábado llega el Carnaval de las Infancias al Multiespacio de Alto Comedero con una propuesta gratuita, recreativa y para toda la familia.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Esta tarde desde las 15 llega el Carnaval de las Infancias a Alto Comedero

Esta tarde desde las 15 llega el Carnaval de las Infancias a Alto Comedero

Este sábado 21, el barrio Alto Comedero será escenario de una jornada pensada especialmente para los más chicos. Desde las 15 y hasta las 18 horas se realizará el “Carnaval de las Infancias” en el Multiespacio El Alto, con una propuesta recreativa, gratuita e inclusiva organizada por el municipio capitalino.

Lee además
Imagen creada con IA.
Salud.

Carnaval en Jujuy: hubo 171 asistencias médicas por accidentes 
la otra cara del carnaval en jujuy: basura, disturbios y alertas 
Impacto.

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas 

La invitación está dirigida a todas las familias de la ciudad que deseen sumarse a una tarde colmada de juegos, música y color, en un espacio preparado para garantizar la participación y el disfrute de niños y niñas en un entorno seguro.

Carnaval de las Infancias en Alto Comedero
Carnaval de las Infancias en Alto Comedero

Carnaval de las Infancias en Alto Comedero

Una tarde de juegos y espectáculos

El evento se desarrollará en el Multiespacio de Alto Comedero, donde se desplegará una variada agenda de actividades lúdicas, espectáculos y sorpresas. Durante la jornada habrá juegos, peloteros, espuma y entrega de golosinas para los más pequeños.

Además, el cronograma incluye música en vivo y la presentación de grupos infantiles, con el objetivo de ofrecer una experiencia festiva que celebre el derecho al juego y la recreación.

Desde la organización destacaron que será una oportunidad ideal para compartir en familia, fortalecer los lazos comunitarios y disfrutar del espíritu del carnaval en un ambiente de alegría y participación.

Entradas y puntos de retiro

La entrada será libre y gratuita, aunque deberá retirarse previamente en los puntos habilitados por el municipio. Los tickets podrán obtenerse en los CPV y CIC, en el edificio municipal de calle El Éxodo 215, en la Dirección de Deporte del Parque San Martín, en las oficinas de calle Jorge Newbery 996 y en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune”.

Con la entrada, los niños podrán canjear un kit y recibir las golosinas previstas para la jornada.

De esta manera, la ciudad se prepara para vivir una nueva edición del Carnaval de las Infancias, con una propuesta pensada para celebrar, jugar y compartir en comunidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carnaval en Jujuy: hubo 171 asistencias médicas por accidentes 

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas 

Basura en Carnaval: "Nos hemos recibido de mugrientos", dijo Guillermo Marenco

Domingo de Tentación en Humahuaca: entierro y lamento de los diablos en el cierre del Carnaval

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Lo que se lee ahora
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Búsqueda de personas desaparecidas en el Río Grande. video
Tragedia.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el Río Grande y buscan a otra persona desaparecida

Paro docente.
Educación.

Declararon un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo

Barrio Arenal: sector por donde fue el caso de maltrato animal. video
Maltrato.

El triste relato de la dueña de la perra mutilada en El Arenal: "La dejaron toda cortada, fue horrible"

Así será el croonograma de vacunación y castración la próxima semana
Mascotas.

Cronograma de vacunación y castración para la próxima semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel