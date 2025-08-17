domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 13:59
Preocupación.

Tragedia en Perico: un hombre murió mientras jugaba al fútbol de veteranos

El hecho que se investiga, se suma a las dos muertes en San Pedro de Jujuy en los meses de julio y junio. El hombre tenía 54 años con domicilio en Buenos Aires.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Muere otro hombre en un partido de fútbol de veteranos en Jujuy.

Muere otro hombre en un partido de fútbol de veteranos en Jujuy.

Según relataron testigos, el jugador se desplomó repentinamente en el campo de juego tras sufrir una descompensación. Aunque fue asistido de inmediato, nada pudo hacerse para revertir la situación.

Minutos más tarde, efectivos de la Policía de la Provincia se hicieron presentes en el lugar para llevar adelante las pericias correspondientes y confirmar las causas del fallecimiento, que aún deben determinarse oficialmente.

Antecedentes en el fútbol amateur de Jujuy

Este nuevo episodio se suma a otros casos similares registrados en distintas localidades de la provincia, donde hombres de diferentes edades fallecieron repentinamente durante partidos de fútbol de veteranos, encendiendo una alarma sobre la necesidad de controles médicos y medidas preventivas en este tipo de competencias.

Dos muertes en fútbol de veteranos en menos de 15 días

21 de junio: un jugador murió en la cancha de La Manga

El hecho ocurrió cerca de las 17 horas del sábado 21 de junio, durante un encuentro disputado en la cancha de La Manga ubicada en la localidad de La Esperanza. En pleno desarrollo del partido de Senior 55, el jugador se descompensó, lo que generó la rápida intervención de los presentes, quienes alertaron al personal del SAME.

Al arribar al lugar, los profesionales de salud brindaron asistencia inmediata y realizaron maniobras de reanimación por varios minutos, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida. Según detallaron desde la Policía de la Provincia, el cuerpo posteriormente fue trasladado a la Morgue Judicial.

6 de julio: un jugador murió en La Mielera

En la tarde del sábado 5 de julio, un nuevo hecho trágico se registró en el marco del fútbol de veteranos en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Un jugador se descompensó mientras disputaba un encuentro en el predio deportivo conocido como La Mielera.

Según relataron testigos, el hombre cayó desplomado en pleno partido y sus compañeros intentaron reanimarlo de inmediato, pero lamentablemente el esfuerzo fue en vano. A pesar de los intentos desesperados por salvarle la vida, el jugador falleció en el lugar, lo que generó conmoción entre los presentes.

Estudios previos que deberían realizarse los jugadores

Teniendo en cuenta que se trata de personas mayores de edad que, en general, no realizan actividad física durante la semana, el cardiólogo José Giancotti (MP 2118) aseguró que primero deberían llevarse a cabo estudios más profundos y recién entonces exponerse a una actividad más intensa los días de partido.

"Cuando hacen actividad deportiva, esto refiere un alto requerimiento energético. Se debería apuntar un poco a profundizar en los estudios, no solo electrocardiograma, sino también eventualmente estudios de laboratorio para saber si tienen colesterol alto o no, continuar con ergometría", indicó Giancotti, y resaltó que todo esto debería realizarse como una forma de prevención.

Cómo actuar ante un episodio de descompensación en un partido

Posteriormente, el cardiólogo explicó que sería muy necesario que en casos de descompensación, "la gente sepa cómo hacer una reanimación cardiovascular básica". Asimismo, acotó como punto principal, que las personas que intenten asistir, "no deben aglomerarse encima de la persona que se descompensó".

"Es importante quedarse dos o tres personas cerca, uno hace los masajes cardíacos, mientras que el otro realiza la respiración boca a boca. Con esos dos elementos el paciente puede esperar la llegada de la ambulancia, aunque inmediatamente deben hacer la llamada de emergencia", explicó el especialista.

