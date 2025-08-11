lunes 11 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2025 - 10:11
Ruta Provincial 46.

Tragedia en Perico: un motociclista murió luego de chocar con un auto

Un motociclista perdió la vida en un violento choque en Perico. Investigan las causas del siniestro ocurrido sobre la Ruta 46.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ruta provincia 46
Tragedia en Perico: un motociclista murió luego de chocar con un auto

Tragedia en Perico: un motociclista murió luego de chocar con un auto

Lee además
Bolivia festeja su Bicentenario en Jujuy
Alto Comedero.

Bolivia festejó el bicentenario de su independencia en Jujuy
Corte total en la Ruta 66 por incendios video
Alerta.

Corte total en la Ruta 66 por incendios de pastizales y humo en acceso a Perico

De acuerdo con la información policial, la víctima conducía una motocicleta Corven de 150 cc color rojo cuando impactó contra la parte trasera de un automóvil Ford Fiesta burdeos, manejado por un hombre de 46 años. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido en el momento de la colisión.

Ruta provincia 46

El impacto fue de tal magnitud que el motociclista salió despedido y cayó sobre el asfalto, sufriendo lesiones fatales. Personal del SAME acudió rápidamente al lugar, pero al llegar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Los informes preliminares del forense indicaron como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico grave.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios y la División Criminalística, quienes realizaron pericias para levantar evidencias y documentar la escena. La ruta permaneció parcialmente cerrada durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas de relevamiento.

Las investigaciones continúan para establecer con precisión la dinámica del choque. Se analizan factores como la visibilidad en el momento del siniestro, la velocidad de los vehículos y las maniobras previas al impacto. El conductor del automóvil fue sometido a los exámenes de rigor mientras la justicia avanza en la causa.

Tragedia en Perico
Tragedia en Perico: un motociclista murió luego de chocar con un auto

Tragedia en Perico: un motociclista murió luego de chocar con un auto

Infracciones de tránsito en las rutas de la provincia durante el fin de semana

Total d e actas relindas: 736

- actas realizadas varias: 625

- actas por alcoholemia: 81

- actas por acceso de velocidad: 30

Total de siniestros viales: 40

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bolivia festejó el bicentenario de su independencia en Jujuy

Corte total en la Ruta 66 por incendios de pastizales y humo en acceso a Perico

Cómo es la celda del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Cómo se paga el día no laborable de agosto

Encuentran un hombre muerto en La Mendieta

Lo que se lee ahora
Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Receta del flan de la abuela.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel