Tragedia en Perico: un motociclista murió luego de chocar con un auto

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la noche del domingo en Perico dejando como saldo la muerte de un motociclista de 44 años. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 20:30 sobre la Ruta Provincial 46, a la altura del barrio Libertad, y actualmente es investigado por las autoridades para determinar sus causas.

De acuerdo con la información policial, la víctima conducía una motocicleta Corven de 150 cc color rojo cuando impactó contra la parte trasera de un automóvil Ford Fiesta burdeos, manejado por un hombre de 46 años. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido en el momento de la colisión.

Ruta provincia 46 El impacto fue de tal magnitud que el motociclista salió despedido y cayó sobre el asfalto, sufriendo lesiones fatales. Personal del SAME acudió rápidamente al lugar, pero al llegar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Los informes preliminares del forense indicaron como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico grave.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios y la División Criminalística, quienes realizaron pericias para levantar evidencias y documentar la escena. La ruta permaneció parcialmente cerrada durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas de relevamiento.

Las investigaciones continúan para establecer con precisión la dinámica del choque. Se analizan factores como la visibilidad en el momento del siniestro, la velocidad de los vehículos y las maniobras previas al impacto. El conductor del automóvil fue sometido a los exámenes de rigor mientras la justicia avanza en la causa. Infracciones de tránsito en las rutas de la provincia durante el fin de semana Total d e actas relindas: 736 - actas realizadas varias: 625 - actas por alcoholemia: 81 - actas por acceso de velocidad: 30 Total de siniestros viales: 40

