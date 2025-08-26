martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 16:27
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo de agosto

Este lunes 1 de septiembre arranca el cronograma de pagos de los sueldos de agosto para los empleados estatales.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.

El Gobierno de Jujuy informó el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de agosto 2025 para los agentes de la Administración Pública. Los sueldos correspondientes al mes en curso se comenzarán a abonar a partir del lunes 1 de septiembre.

Lunes 1

  • Veteranos de Guerra de Malvinas
  • Policía de la Provincia
  • Servicio Penitenciario
  • Organismos Autárquicos

Martes 2

  • Municipios
  • Administración Central
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Desarrollo Humano

Miércoles 3

  • Educación Nivel Inicial y Primario
  • Educación Nivel Secundario y Superior

Jueves 4

  • Organismos Descentralizados
  • Poder Judicial
  • Poder Legislativo
  • Auditoría General
  • Funcionarios

Cronograma de pagos
El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy

Paritarias en Jujuy

Dando continuidad a las negociaciones con los gremios, el Gobierno de la Provincia mantuvo nuevas reuniones paritarias con representantes de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Familia (SOEMFA), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), delegación Jujuy.

El Ejecutivo provincial presentó un incremento del 3%, dividido en dos tramos: 1,5% en agosto y 1,5% en septiembre. Además, se modifica la escala salarial. Se incorpora al básico el Código 1520 (remunerativo no bonificable), a abonarse en cinco cuotas, respetando la piramidación.

reunion de paritarias
Reunión de paritarias con los gremios

Reunión de paritarias con los gremios

Se crea un adicional por año de antigüedad (a aplicarse en agosto), con tramos de 5 a 9 años, 10 a 19 años y 20 a 35 años. A trabajadores que asisten a personas en el Ministerio de Desarrollo (caso SOEMFA) se les otorgará un adicional no bonificable. Con ATSA y UPCN se trabaja en el pase a contrato de capacitadores.

En otros puntos se habló sobre las asignaciones familiares que se ajustarán conforme al aumento salarial. El Salario mínimo garantizado es de $680.000 en agosto y de $700.000 en septiembre. En el caso de la recategorización alcanzará a 10.747 agentes de planta permanente, con posibilidad de ascender hasta dos categorías.

