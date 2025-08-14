El Gobierno plantea una nueva oferta en paritarias con cambios en el básico y recategorización

Reunión de paritarias con los gremios

Dando continuidad a las negociaciones con los gremios, se llevaron a cabo nuevas reuniones por paritarias. En este marco, se dialogó con miembros de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina ( ATSA) y del Sindicato que representa a obreros y empleados de Minoridad y Familia (SOEMFA), seguido de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), delegación Jujuy.

En líneas generales y como puntos comunes a los diferentes sindicatos, el ofrecimiento realizado por el Gobierno de la Provincia consiste en un incremento salarial del 3%, a otorgarse el 1,5% en agosto y el 1,5% en septiembre. Por otro lado, se modifica la escala salarial y se incorpora al básico el Código 1520 -que es remunerativo no bonificable-, respetando la correspondiente piramidación y a abonarse en cinco cuotas.

Además, se crea un reconocimiento de adicional por año de antigüedad a aplicarse en agosto, que varía de acuerdo a los diferentes tramos, como ser de 5 a 9 años, de 10 a 19 años y de 20 a 35 años de antigüedad. Luego, a aquellos trabajadores que asisten a personas en el Ministerio de Desarrollo -como en el caso de SOEMFA-, se les otorgará un adicional no bonificable. Por su parte, con ATSA y UPCN se está trabajando con el pase a contrato de algunos capacitadores.

Asimismo, las asignaciones familiares seguirán respetando el incremento salarial propuesto. Respecto al piso, éste será de 680.000 pesos en agosto y de 700.000 pesos en septiembre. Paralelamente, se avanza con la recategorización de aproximadamente 10.747 agentes de planta permanente, dispuesta hasta en dos categorías.

reunion de paritarias Reunión de paritarias con los gremios Ofrecimiento del Gobierno en paritarias Incremento salarial +3% total: 1,5% en agosto + 1,5% en septiembre. Escala salarial Modificación de la escala.

Incorporación al básico del Código 1520 (remunerativo no bonificable), en 5 cuotas.

Respeto de la piramidación salarial. Antigüedad Nuevo adicional por año de antigüedad desde agosto: Tramo 1: 5 a 9 años.

Tramo 2: 10 a 19 años.

Tramo 3: 20 a 35 años. Sectores específicos Adicional no bonificable para trabajadores que asisten personas en el Ministerio de Desarrollo (SOEMFA).

Avances para pase a contrato de capacitadores (ATSA y UPCN). Asignaciones familiares Mantendrán el mismo incremento salarial propuesto. Piso salarial Agosto: $680.000.

Septiembre: $700.000. Recategorización Aproximadamente 10.747 agentes de planta permanente, hasta 2 categorías. CEDEMS Comunicado de la asamblea extraordinaria híbrida del CEDEMS Gremios docentes aceptan la propuesta salarial bajo protesta Tras varias semanas de negociaciones y medidas de fuerza, los gremios docentes CEDEMS y ADEP resolvieron aceptar la última oferta salarial del Gobierno provincial, aunque lo hicieron “bajo protesta” y con condiciones que calificaron de innegociables.

