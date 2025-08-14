jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 11:04
Economía.

El Gobierno plantea una nueva oferta en paritarias con cambios en el básico y recategorización

El Gobierno ofreció 3% de aumento, piso salarial de $700 mil, nuevo adicional por antigüedad y recategorización de más de 10 mil agentes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
Reunión de paritarias con los gremios

Reunión de paritarias con los gremios

Dando continuidad a las negociaciones con los gremios, se llevaron a cabo nuevas reuniones por paritarias. En este marco, se dialogó con miembros de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina ( ATSA) y del Sindicato que representa a obreros y empleados de Minoridad y Familia (SOEMFA), seguido de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), delegación Jujuy.

Lee además
El Gobierno eliminó la Dirección Nacional del INTA.  
Política.

Es oficial: el Gobierno eliminó la Dirección Nacional del INTA
Foto archivo.
Jujuy.

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

En líneas generales y como puntos comunes a los diferentes sindicatos, el ofrecimiento realizado por el Gobierno de la Provincia consiste en un incremento salarial del 3%, a otorgarse el 1,5% en agosto y el 1,5% en septiembre. Por otro lado, se modifica la escala salarial y se incorpora al básico el Código 1520 -que es remunerativo no bonificable-, respetando la correspondiente piramidación y a abonarse en cinco cuotas.

Además, se crea un reconocimiento de adicional por año de antigüedad a aplicarse en agosto, que varía de acuerdo a los diferentes tramos, como ser de 5 a 9 años, de 10 a 19 años y de 20 a 35 años de antigüedad. Luego, a aquellos trabajadores que asisten a personas en el Ministerio de Desarrollo -como en el caso de SOEMFA-, se les otorgará un adicional no bonificable. Por su parte, con ATSA y UPCN se está trabajando con el pase a contrato de algunos capacitadores.

Asimismo, las asignaciones familiares seguirán respetando el incremento salarial propuesto. Respecto al piso, éste será de 680.000 pesos en agosto y de 700.000 pesos en septiembre. Paralelamente, se avanza con la recategorización de aproximadamente 10.747 agentes de planta permanente, dispuesta hasta en dos categorías.

reunion de paritarias
Reunión de paritarias con los gremios

Reunión de paritarias con los gremios

Ofrecimiento del Gobierno en paritarias

Incremento salarial

  • +3% total: 1,5% en agosto + 1,5% en septiembre.

Escala salarial

  • Modificación de la escala.
  • Incorporación al básico del Código 1520 (remunerativo no bonificable), en 5 cuotas.
  • Respeto de la piramidación salarial.

Antigüedad

Nuevo adicional por año de antigüedad desde agosto:

  • Tramo 1: 5 a 9 años.
  • Tramo 2: 10 a 19 años.
  • Tramo 3: 20 a 35 años.

Sectores específicos

  • Adicional no bonificable para trabajadores que asisten personas en el Ministerio de Desarrollo (SOEMFA).
  • Avances para pase a contrato de capacitadores (ATSA y UPCN).

Asignaciones familiares

Mantendrán el mismo incremento salarial propuesto.

Piso salarial

  • Agosto: $680.000.
  • Septiembre: $700.000.

Recategorización

Aproximadamente 10.747 agentes de planta permanente, hasta 2 categorías.

CEDEMS
Comunicado de la asamblea extraordinaria híbrida del CEDEMS

Comunicado de la asamblea extraordinaria híbrida del CEDEMS

Gremios docentes aceptan la propuesta salarial bajo protesta

Tras varias semanas de negociaciones y medidas de fuerza, los gremios docentes CEDEMS y ADEP resolvieron aceptar la última oferta salarial del Gobierno provincial, aunque lo hicieron “bajo protesta” y con condiciones que calificaron de innegociables.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Es oficial: el Gobierno eliminó la Dirección Nacional del INTA

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

Duro mensaje de la Iglesia: "Somos custodios de los más pobres, no podemos desentendernos de los que sufren"

Javier Milei anunció que vetará el financiamiento universitario y los fondos al Hospital Garrahan

Rentas aclara las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para comercio minorista y mayorista

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa ¿Qué le dijo?

Sergio Sosa y Jorge Anachuri. video
Crimen.

Identifican restos de dos desaparecidos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel