jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 10:46
Educación.

Paritarias: gremios docentes aceptan la propuesta salarial bajo protesta

Los gremios de CEDEMS y ADEP, resolvieron aceptar el último ofrecimiento del gobierno pero con algunas condiciones.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
cedems (1)
Reunión de paritarias con los gremios

Reunión de paritarias con los gremios

Comunicado de la asamblea extraordinaria híbrida del CEDEMS

Comunicado de la asamblea extraordinaria híbrida del CEDEMS

Lee además
el gobierno plantea una nueva oferta en paritarias con cambios en el basico y recategorizacion
Economía.

El Gobierno plantea una nueva oferta en paritarias con cambios en el básico y recategorización
Foto archivo.
Jujuy.

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

La decisión fue comunicada anoche por la Comisión Directiva del CEDEMS, luego de una Asamblea Extraordinaria unificada con las zonales, y ratificada por ADEP en asambleas realizadas este miércoles 13 de agosto. Ambos sindicatos coincidieron en señalar que el aumento ofrecido es “insuficiente, fragmentado y condicionado por ítems punitivos”, y que solo lo aceptan en tanto el Ejecutivo cumpla con una serie de exigencias concretas.

CEDEMS
Comunicado de la asamblea extraordinaria híbrida del CEDEMS

Comunicado de la asamblea extraordinaria híbrida del CEDEMS

Condiciones planteadas

Entre los reclamos principales, se encuentra la eliminación inmediata de los ítems por inasistencia (códigos 700 y 1160), que los gremios consideran “extorsivos e inconstitucionales”; la devolución total de los días de paro ya descontados y una garantía escrita de que no habrá descuentos por futuras medidas legítimas de fuerza. También pidieron reabrir la paritaria en la primera semana de septiembre y redistribuir el incremento en tres cuotas —agosto, septiembre y octubre— en lugar de las cinco planteadas por el Gobierno.

En el plano salarial, las asambleas propusieron un aumento real del 50% en el básico para superar la línea de pobreza, equiparar los incrementos a la inflación oficial (1,9%), pagar ítems por cargo y no por persona, y garantizar el blanqueo salarial en las tres cuotas acordadas.

  • Eliminación inmediata de los ítems por inasistencia (códigos 700 y 1160), tildados de "extorsivos e inconstitucionales".
  • Devolución total de los días de paro ya descontados y garantía escrita de que no habrá nuevos descuentos por medidas de fuerza legítimas.
  • Reapertura de paritarias en la primera semana de septiembre, antes del cierre de octubre.
  • Redistribución del aumento en solo tres cuotas (agosto, septiembre, octubre), en lugar de las cinco propuestas.

"Si se producen descuentos, retomaremos las medidas de fuerza y la manifestación en la calle", advirtió el gremio en el comunicado, exigiendo además el cese de "persecución o amenazas" a docentes participantes de protestas.

Reivindicaciones Salariales y de Estructura

  • Las bases docentes, reunidas en asambleas por toda la provincia, plantearon contrapropuestas urgentes:
  • Aumento real del 50% en el salario básico para superar la línea de pobreza.
  • Equiparación de los incrementos al índice inflacionario oficial (1,9%).
  • Pago de ítems por cargo (no por persona) y continuidad del aumento "en blanco" en la hora cédula.
  • Blanqueo salarial efectivo en las tres cuotas acordadas.

Contexto de las negociaciones

En las últimas semanas, las reuniones paritarias entre el Gobierno y los gremios docentes se desarrollaron en medio de un clima de tensión. Tras rechazos anteriores, paros y marchas en toda la provincia, la oferta oficial, que incluye aumentos escalonados y el mantenimiento de ítems por presentismo, trajo novedades con la decisión de aceptar “bajo protesta” que busca abrir un canal de diálogo, sin renunciar a los reclamos de fondo.

Las bases de ambos gremios se declararon en “estado de asamblea permanente” y dejaron en claro que ninguna medida podrá tomarse sin consulta previa. Mientras tanto, la comunidad educativa de Jujuy sigue atenta al desarrollo de las próximas negociaciones de septiembre, donde se definirá si se mantiene la tregua o vuelven las protestas a las calles y a las escuelas.

reunion de paritarias
Reunión de paritarias con los gremios

Reunión de paritarias con los gremios

Propuesta del Gobierno a los gremios

Dando continuidad a las negociaciones con los gremios, se llevaron a cabo nuevas reuniones por paritarias. En líneas generales y como puntos comunes a los diferentes sindicatos, el ofrecimiento realizado por el Gobierno de la Provincia consiste en un incremento salarial del 3%, a otorgarse el 1,5% en agosto y el 1,5% en septiembre. Por otro lado, se modifica la escala salarial y se incorpora al básico el Código 1520 -que es remunerativo no bonificable-, respetando la correspondiente piramidación y a abonarse en cinco cuotas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno plantea una nueva oferta en paritarias con cambios en el básico y recategorización

Paritarias: el nuevo ofrecimiento salarial del Gobierno a los gremios docentes

En el Día de San Cayetano, gremios y movimientos sociales marcharon hacia Plaza de Mayo

Qué son y qué beneficios tienen los animales de compañía

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado: cuáles son los motivos según el Fiscal

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa ¿Qué le dijo?

Sergio Sosa y Jorge Anachuri. video
Crimen.

Identifican restos de dos desaparecidos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel