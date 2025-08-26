martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 19:55
Fútbol.

Quinta fecha de la Liga Jujeña de Fútbol: días y horarios

Los partidos se disputarán desde el jueves 28 al domingo 31 de agosto tanto en el masculino como en el fútbol femenino.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol realizada este lunes por la noche, se confirmó la programación de la quinta fecha del Torneo Clausura “Oscar Chacho” Zambrano.

5° fecha de la Liga Jujeña de Fútbol: programación completa

Jueves 28 de agosto

  • Libero Bravo

    • Alberdi Luján

    • Femenino 14:30 | Masculino 16:30

Viernes 29 de agosto

  • Libero Bravo

    • Lavalle Nieva

    • Femenino 14:30 | Masculino 16:30

  • Plinio Zabala

    • Talleres San Francisco

    • Femenino 14:30 | Masculino 16:30

  • La Tablada

    • Palermo Gimnasia

    • Femenino 14:30 | Masculino 16:30

  • Fausto Tejerina

    • Gorriti Malvinas

    • Femenino 14:30 | Masculino 16:30

  • La Tablada

    • Cuyaya Los Perales

    • Femenino 19:30 | Masculino 21:30

La Liga Jujeña de Fútbol convoca a jugadores Sub 13 y Sub 15
Se viene otra fecha de la Liga Juje&ntilde;a de F&uacute;tbol.

Se viene otra fecha de la Liga Jujeña de Fútbol.

Sábado 30 de agosto

  • La Tablada

    • Belgrano Comercio

    • Femenino 14:30 | Masculino 16:30

  • Jesús Flores

    • Atl. Palpalá Universitarios

    • Femenino 14:30 | Masculino 16:30

Domingo 31 de agosto

  • La Tablada

    • La Viña El Cruce

    • Femenino 9:00 | Masculino 11:00

Libre: Altos Hornos Zapla

Torneo Nacional de Selecciones Sub13 y Sub15

Ese mismo domingo 31, también se disputará una doble jornada del Torneo Nacional de Selecciones en el estadio La Tablada:

  • 15:00 | Liga Jujeña Liga Puneña (Sub13)

  • 17:00 | Liga Jujeña Liga Puneña (Sub15)

De esta manera, la Liga Jujeña de Fútbol continúa con el desarrollo del certamen que lleva el nombre de Oscar “Chacho” Zambrano, con encuentros en múltiples escenarios de la capital y el interior.

