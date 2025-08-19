La cuarta fecha de la Liga Jujeña arranca este viernes: horarios, cruces y quién queda libre

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña, confirmó cómo se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura. Adelantaron que el Club Cuyaya quedará libre, mientras que será suspendido el encuentro entre Nieva vs Zapla.
Fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cómo se jugará
Por la Fecha 4 de la Liga Jujeña, quedó definido que Cuyaya quedará libre. Asimismo, informaron que Nieva y Zapla será suspendido, esto se debe a que el club de Palpalá disputará el domingo la Copa Jujuy ante Atlético San Pedro.
Viernes 22 de agosto
Gorriti vs Belgrano
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
El Cruce vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Comercio vs Alberdi
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Universitarios vs Lavalle
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Sábado 23 de agosto
Luján vs La Viña
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Domingo 24 de agosto
Palermo vs Malvinas
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Los Perales vs Talleres de Perico
Fortín Gaucho
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
San Francisco vs Atlético Palpalá
Libero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Zapla jugará Copa Jujuy ante Atletico San Pedro
Este domingo 24 de agosto, en el Estadio Emilio Fabrizzi, Zapla recibirá a Atlético San Pedro por la Semifinal masculina de la Copa Jujuy. El choque para conocer al primer finalista de la competencia, iniciará desde las 16 horas.
