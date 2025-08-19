La cuarta fecha de la Liga Jujeña arranca este viernes: horarios, cruces y quién queda libre

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña , confirmó cómo se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura. Adelantaron que el Club Cuyaya quedará libre, mientras que será suspendido el encuentro entre Nieva vs Zapla.

Por la Fecha 4 de la Liga Jujeña, quedó definido que Cuyaya quedará libre. Asimismo, informaron que Nieva y Zapla será suspendido, esto se debe a que el club de Palpalá disputará el domingo la Copa Jujuy ante Atlético San Pedro.

Gorriti vs Belgrano Fausto Tejerina Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00

El Cruce vs Gimnasia de Jujuy La Tablada Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00

liga jujeña futbol (2)

Comercio vs Alberdi

Jesús Flores

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00



Universitarios vs Lavalle

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Sábado 23 de agosto

Luján vs La Viña

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

liga jujeña futbol (3)

Domingo 24 de agosto

Palermo vs Malvinas

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00



Los Perales vs Talleres de Perico

Fortín Gaucho

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

San Francisco vs Atlético Palpalá

Libero Bravo

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

liga jujeña futbol (1)

Zapla jugará Copa Jujuy ante Atletico San Pedro

Este domingo 24 de agosto, en el Estadio Emilio Fabrizzi, Zapla recibirá a Atlético San Pedro por la Semifinal masculina de la Copa Jujuy. El choque para conocer al primer finalista de la competencia, iniciará desde las 16 horas.