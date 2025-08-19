martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 07:48
Fútbol.

La cuarta fecha de la Liga Jujeña arranca este viernes: horarios, cruces y quién queda libre

Quedó diagramada la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña. El partido entre Nieva y Zapla será suspendido.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña

Liga Jujeña

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña, confirmó cómo se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura. Adelantaron que el Club Cuyaya quedará libre, mientras que será suspendido el encuentro entre Nieva vs Zapla.

Fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cómo se jugará

Por la Fecha 4 de la Liga Jujeña, quedó definido que Cuyaya quedará libre. Asimismo, informaron que Nieva y Zapla será suspendido, esto se debe a que el club de Palpalá disputará el domingo la Copa Jujuy ante Atlético San Pedro.

Viernes 22 de agosto

Gorriti vs Belgrano
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

El Cruce vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

liga jujeña futbol (2)

Comercio vs Alberdi
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Universitarios vs Lavalle
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Sábado 23 de agosto

Luján vs La Viña
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

liga jujeña futbol (3)

Domingo 24 de agosto

Palermo vs Malvinas
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Los Perales vs Talleres de Perico
Fortín Gaucho
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

San Francisco vs Atlético Palpalá
Libero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

liga jujeña futbol (1)

Zapla jugará Copa Jujuy ante Atletico San Pedro

Este domingo 24 de agosto, en el Estadio Emilio Fabrizzi, Zapla recibirá a Atlético San Pedro por la Semifinal masculina de la Copa Jujuy. El choque para conocer al primer finalista de la competencia, iniciará desde las 16 horas.

