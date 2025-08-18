Con Messi y varias sorpresas: así es la prelista de la Selección Argentina para las Eliminatorias 2025

Este lunes 18 de agosto, Lionel Scaloni entregó la prelista de citados de la Selección Argentina para los dos próximos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Los encuentros será ante Venezuela (el 9 de septiembre en el Monumental) y Ecuador (el 10 en Guayaquil)

En la lista está Lionel Messi, y la gran sorpresa, es la primera citación para José Manuel López, delantero del Palmeiras. Además, la Albiceleste perderá a Enzo Fernández por suspensión (y sumó a Alan Varela). Se espera que de esta nómina luego se recorten dos o tres nombres.

La prelista de la Selección Argentina prelista seleccion argentina En la lista hay varios cambios respecto de la última citación: Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa) entran por Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández (le dieron dos partidos de suspensión por su roja ante Colombia en la última fecha).

Valentín Carboni vuelve a la Selección Argentina después de casi un año. Tras su larga rehabilitación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, volvió a la actividad en el Mundial de Clubes con el Inter y recientemente marcó un golazo en su debut oficial con Genoa (donde está a préstamo).

Por otra parte, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River, regresan a la nómina. Jutno a Leandro Paredes (Boca) son los únicos jugadores del fútbol argentino en la lista de Lionel Scaloni para las Eliminatorias. A su vez, el DT ratificó en la convocatoria a Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid y quien ante Chile había roto un récord histórico en la Albiceleste. Selección Argentina Selección Argentina.

