Continúan abiertas las inscripciones para la Copa Pádel Jujuy: hasta cuándo

Se viene la primera Copa Pádel Jujuy con jugadores y equipos de toda la provincia, organizado por la Unión Jujeña de Pádel. La final del torneo será en la Sociedad Rural el 21 de septiembre con transmisión especial de Canal 4.

En tal sentido, Sebastían Casasco, presidente de la Unión Jujeña de Pádel, habló al respecto: "Las expectativas son altas, ya tenemos muchos inscriptos, que desde el 15 de agosto podían hacerlo. El cierre de las inscripciones van a ser el 3 de septiembre, y la pueden hacer en www.jujuypadel.com.ar".

SEBASTIAN CASASCO - PRESIDENTE DE LA UNIÓN JUJEÑA DE PÁDEL "La metodología se va a dar en cada categoría con dos zonas, ósea que cada equipo o jugador va a jugar mínimo dos partidos. Dato no menor, cada campeón de cada categoría va a ganar $400.000, más los trofeos, indumentaria, y demás", agregó Casasco.

Con transmisión especial de Canal 4 de Jujuy, la final será en la Sociedad Rural, en este sentido, Casasco comentó: "Vamos a armar todo un entorno familiar, con un sector gastronómico, con gradas para que puedan disfrutar de los encuentros, música en vivo, sorteos, más. La entrada va a ser libre y gratuita".

Categorías: Caballeros Libre (3 - 4)

5ta Caballeros

6ta Caballeros

7ma Caballeros

Damas soma 11 (5 - 6)

Damas 7 Copa Pádel Jujuy

