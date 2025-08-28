jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 13:49
Deporte.

Continúan abiertas las inscripciones para la Copa Pádel Jujuy: hasta cuándo

Hasta el miércoles 3 de septiembre se podrán inscribir los deportistas. El torneo será del 16 al 21 de septiembre. Los detalles en la nota.

Por  Analía Farfán
Copa Pádel Jujuy
En tal sentido, Sebastían Casasco, presidente de la Unión Jujeña de Pádel, habló al respecto: "Las expectativas son altas, ya tenemos muchos inscriptos, que desde el 15 de agosto podían hacerlo. El cierre de las inscripciones van a ser el 3 de septiembre, y la pueden hacer en www.jujuypadel.com.ar".

SEBASTIAN CASASCO - PRESIDENTE DE LA UNIÓN JUJEÑA DE PÁDEL

"La metodología se va a dar en cada categoría con dos zonas, ósea que cada equipo o jugador va a jugar mínimo dos partidos. Dato no menor, cada campeón de cada categoría va a ganar $400.000, más los trofeos, indumentaria, y demás", agregó Casasco.

Con transmisión especial de Canal 4 de Jujuy, la final será en la Sociedad Rural, en este sentido, Casasco comentó: "Vamos a armar todo un entorno familiar, con un sector gastronómico, con gradas para que puedan disfrutar de los encuentros, música en vivo, sorteos, más. La entrada va a ser libre y gratuita".

Categorías:

  • Caballeros Libre (3 - 4)
  • 5ta Caballeros
  • 6ta Caballeros
  • 7ma Caballeros
  • Damas soma 11 (5 - 6)
  • Damas 7
Copa Pádel Jujuy

