La delegación jujeña de adultos mayores competirá en los Juegos Evita

La delegación de 50 representantes de distintos puntos de la provincia que participarán de los Juegos Evita de Adultos Mayores , partió desde Ciudad Cultural a Salta , donde se realizarán las actividades a realizarse del 2 al 5 de septiembre.

¡Increíble! Jujuy consiguió nueve medallas en un día en los Juegos Evita 2024

“Nos enorgullece poder brindarles todo el acompañamiento necesario para que viajen en las mejores condiciones, con transporte, indumentaria, alojamiento y comidas aseguradas”, dijo el secretario de Deportes, Luis Calvetti.

Subrayó el compromiso del Gobierno en el fomento del deporte en todas sus disciplinas y agregó que “nuestro gobernador nos impulsa a estar presentes en cada rincón de Jujuy con esta herramienta transformadora que es el deporte, acompañando a los Juegos Evita, los Juegos Forja y a cada instancia federativa, porque entendemos que fortalece a la comunidad y no deja a nadie atrás”.

Calvetti también remarcó el entusiasmo de los adultos mayores , resaltando que “es una población muy activa, que participa en cada propuesta y nos demuestra que el deporte no tiene edad. Para nosotros es un orgullo acompañarlos en este desafío en Salta”.

Sofía Rocha, jugadora de tenis de mesa mixto, expresó que “el deporte no tiene edad, es un mundo de libertad que beneficia no solo la salud física, sino también la salud mental”, destacó sobre el compromiso en la vecina provincia.

La delegación jujeña de adultos mayores competirá en los Juegos Evita La delegación jujeña de adultos mayores competirá en los Juegos Evita

“Es fundamental que las familias apoyen a todas las generaciones en la práctica deportiva, porque mejora la calidad de vida y contribuye al desarrollo de la sociedad”, y agregó que representará a la provincia “con la dignidad de siempre”.

Los Juegos Evita en Salta

Las competencias se llevarán adelante en distintos escenarios deportivos de Salta, que reúne a delegaciones de todas las provincias argentinas. La agenda contempla pruebas clasificatorias, instancias recreativas y una jornada de cierre prevista para el viernes 5 de septiembre.

Este evento, considerado uno de los más relevantes del país para personas mayores, busca promover la integración, la actividad física y el intercambio cultural entre participantes de todo el territorio argentino y con varias provincias representadas.