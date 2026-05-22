Hernán Pellerano en la previa de su primer clásico en Salta: "Imaginamos terminar con una victoria"

El primer clásico de Hernán Pellerano como entrenador de Gimnasia de Jujuy será este domingo ante Gimnasia y Tiro de Salta, en un partido especial por la previa, el folklore y el marco que tendrá el encuentro. El DT del Lobo habló de las sensaciones antes del cruce y aseguró que "el equipo buscará sostener su identidad en la cancha".

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Pellerano reconoció que la previa del partido ante Gimnasia y Tiro genera una mezcla de nerviosismo, entusiasmo y expectativa, similares a las que sintió en su debut como entrenador.

La previa, el folklore, el primer clásico, genera los gusanitos en la panza que fue cuando debuté como entrenador en el primer partido que justo por Copa Argentina.

El técnico señaló que vive estos días con “una mezcla de un montón de emociones”, pero siempre imaginando el mejor cierre posible para Gimnasia de Jujuy.

Siempre imaginándonos la felicidad de terminar el partido y que sea con victoria. Siempre imaginándonos la felicidad de terminar el partido y que sea con victoria.

Hernán Pellerano - Gimnasia de Jujuy

Un partido especial, pero con una idea clara

El entrenador del Lobo remarcó que se trata de un clásico y, por eso, tendrá un condimento diferente. De todos modos, aclaró que el equipo no se apartará de su forma de jugar.

Pellerano explicó que en los primeros minutos buscarán analizar cómo se para Gimnasia y Tiro, aunque la intención será "sostener la identidad que vienen construyendo".

Nosotros siempre tenemos una identidad que vamos a intentar llevarla a cabo en todas las canchas que podamos y este domingo no va a ser la excepción. Nosotros siempre tenemos una identidad que vamos a intentar llevarla a cabo en todas las canchas que podamos y este domingo no va a ser la excepción.

gimnasia de jujuy hernan pellerano

El marco con público visitante

Otro de los puntos que destacó Pellerano fue la presencia de público visitante, algo que le dará un contexto distinto al partido en Salta. “Tener el público visitante es puro folklore. Ya nos pasó con San Martín, todo cambia, pero durante el partido somos 11 contra 11”, señaló.

Para el DT, el clásico tendrá un marco diferente al habitual, pero una vez que empiece el juego, la atención estará puesta en lo futbolístico.

Va a ser un marco totalmente diferente al que vemos siempre. Va a ser un marco totalmente diferente al que vemos siempre.