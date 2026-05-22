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22 de mayo de 2026 - 08:45
Deportes.

Gimnasia de Jujuy llega al clásico en Salta con una baja sensible: horario y árbitro confirmados

Este domingo Gimnasia de Jujuy visitará a Gimnasia y Tiro de Salta por la Fecha 15 de la Primera Nacional. Conocé todos los detalles.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia y Tiro - Foto de archivo

Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia y Tiro - Foto de archivo

Gimnasia de Jujuy llega al clásico contra Gimnasia y Tiro con una baja sensible en el once incial, Delfor Minervino fue suspendido tres fechas y no será de la partida en Salta. En tanto, Bruno Amiconi será el árbitro del encuentro que se disputará este domingo 24 de mayo.

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El cruce entre el Albo y el Lobo sufrió un cambio de horario y finalmente se disputará este domingo 24 de mayo, desde las 18.30 horas, en el Estadio David Michel Torino.

image

Amiconi ya dirigió al Lobo en otro clásico ante un equipo salteño. Fue el 31 de agosto, en el cruce entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte de Salta, donde el equipo jujeño ganó 1-0 con gol de Santiago Camacho.

En aquel partido, el juez tuvo participación importante: amonestó a siete jugadores y expulsó a Maximiliano Ribero, de Central Norte, y a Francisco Maidana, de Gimnasia de Jujuy, a los 90 minutos.

Embed - Gimnasia (J) 1-0 Central Norte (S) | Primera Nacional | Fecha 29 (Zona B)

La baja de Delfor Minervino

Delfor Minervino fue sancionado con tres fechas de suspensión luego de recibir la tarjeta roja directa tras un cruce con el árbitro Álvaro Carranza, al término del partido que Gimnasia de Jujuy le ganó a Temperley con gol de Mauro Cachi en el segundo tiempo.

La ausencia del lateral derecho será una baja importante para Hernán Pellerano en el clásico del norte. Además del partido ante Gimnasia y Tiro, Minervino tampoco podrá estar en la visita a Atlanta ni frente a San Martín de San Juan en el Estadio 23 de Agosto.

Las variantes que podría presentar el director técnico sería sustituir en esa posición a Minervino con Diego López o Franco Camargo.

Delfor Minervino

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