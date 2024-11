Jujuy consiguió 31 medallas y logró el noveno puesto en los Juegos Evita Jujuy consiguió 31 medallas y logró el noveno puesto en los Juegos Evita

Calvetti resaltó el “gran logró” del equipo jujeño, obteniendo “resultados importantes a nivel individual y grupal, pero por sobre todas las cosas, los atletas jujeños, supieron disfrutar al máximo de una experiencia única conocer Mar del Plata y ser parte de los juegos”.

Juegos Evita con presencia jujeña

El tradicional evento se realizó del 4 al 9 de noviembre, competencia nacional que tiene más de 76 años. Por Jujuy hubo deportistas convencionales y deportistas adaptados, más entrenadores y un staff de asistencia médica.

Las disciplinas en los que participaron fueron en Convencionales, Atletismo, Bádminton, básquetbol 3 x 3, BMX Freestyle, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Freestyle, Futsal, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Handball Playa, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Libre, Natación, Rugby, Skate, TaeKwon Do, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro, Triatlón, Vóley de Playa y Vóley.

En Adaptados, se compitió en Natación sub 16, Voleibol sentado sub 18, Goalball sub 18, Básquet 3x3 sub 16, Bochas sub 18, Atletismo sub 18, Tenis de mesa sub 18. La delegación partió de Mar del Plata y este lunes 4 cerca del mediodía llegará a Jujuy.