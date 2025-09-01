Últimas horas para inscribirse en la Copa Pádel Jujuy 

La primera edición de la Copa Pádel Jujuy se jugará del 16 al 21 de septiembre con jugadores y equipos de toda la provincia, evento organizado por la Unión Jujeña de Pádel con el vital apoyo de la Secretaría de Deportes del Gobierno de Jujuy.

¡Orgullo! Dos jujeños en lo más alto del pádel: campeones en el Torneo Argentino

La final del torneo será en la Sociedad Rural el 21 de septiembre con transmisión especial de Canal 4. “Muy agradecido a Canal 4 que va a poner toda la estructura para poder transmitir la final el día domingo en La Rural, donde se juegan todas las finales de las seis categorías” dijo Sebastián Casasco, presidente de la Unión Jujeña de Pádel.

“Estamos muy contentos con la cantidad de inscriptos que tenemos hasta el momento” , indicó Casasco. “Invitamos a todos los jugadores a que entren a la página a través de las redes sociales de la Unión Jujeña de Pádel (UJP) y se puedan inscribir”.

“Ya hemos pasado los 150 jugadores, así que estamos arriba del 50% y sabemos que el jugador en Jujuy siempre se inscribe faltando en las últimas 24 horas”, dijo el dirigente, que confirmó que la inscripción se cierra el próximo miércoles.

“El torneo va a ser diferente, en donde vamos a trascender también la parte deportiva hacia la parte social, hacia la parte familiar”, y puso como ejemplo los stands gastronómicos que disfrutarán los asistentes. “Será un torneo distinto”.

Sobre los requisitos para anotarse, dijo que no hace falta estar federado. “Todos los torneos de la Unión Jujeña siempre llevan una serie de requisitos, entre ellos el de estar federado e inscripto en APA, pero en este torneo cualquier jugador que no haya jugado, puede inscribirse”.

Detalló que en la página de la UJP está toda la metodología de inscripción. “En el caso de tener alguna duda o algún problema, está el teléfono de la Unión Jujeña de Pádel donde pueden hacer la consulta para resolver la situación”, dijo Casasco.

Destacó que también se va a transmitir por streaming en el canal de la Secretaría de Deporte todas las finales desde muy temprano. “Esto es un torneo normal. Hay cuadros, 16avos y todo lo que después ya respecta a las llaves correspondientes”, explicó.

“Agradecer el trabajo conjunto que estamos haciendo con la Secretaría de Deporte, el Gobierno de la provincia, con los medios que nos apoyan y con los auspiciantes que se sumaron y que apostaron a este torneo diferente de Jujuy”.

Cómo se jugará el torneo

En cada categoría habrá dos zonas y cada equipo o jugador va a disputar un mínimo dos partidos. El campeón de cada categoría va a ganar $400.000, más los trofeos e indumentaria. Ingresando a www.jujuypadel.com.ar encontrarán todos los detalles de la competencia.

Las categorías de la Copa Pádel Jujuy

Caballeros Libre (3 - 4)

5ta Caballeros

6ta Caballeros

7ma Caballeros

Damas soma 11 (5 - 6)

Damas 7