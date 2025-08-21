Un nene jujeño debe viajar a México a hacer un tratamiento y necesita una cifra millonaria

Una familia jujeña inició una colecta solidaria para ayudar a Mathew Eric Valdiviezo , un niño de 8 años oriundo de la localidad de Volcán que fue diagnosticado de pequeño con una enfermedad llamada Síndrome de West, a lo que se le sumó encefalopatía crónica no evolutiva (parálisis cerebral) y epilepsia refractaria.

En diálogo con TodoJujuy.com contaron que buscan recaudar fondos para que pueda viajar a México y someterse a un innovador tratamiento que promete mejorar su calidad de vida.

Desde muy pequeño, Matu atravesó un camino difícil marcado por internaciones, estudios y crisis epilépticas que empezaron desde los dos meses de vida y tras ser atendido en el hospital Garraham, le diagnosticaron la patología que le dejó secuelas: no puede caminar, hablar ni expresarse con palabras, y se alimenta con papillas y leche debido a riesgos de atragantamiento. Sin embargo, su espíritu y el acompañamiento de su familia mantienen viva la esperanza de una mejoría.

Con el paso del tiempo, una luz de esperanza apareció en su camino a través de una propuesta médica que surgió a través una clínica ubicada en México, donde especialistas aceptaron a Matu para realizar un protocolo de 28 días con el dispositivo Cytotron.

Este tratamiento busca regenerar y estimular células para que se formen nuevas neuronas y se reparen las áreas dañadas del cerebro, estableciendo conexiones que podrían favorecer avances cognitivos y motrices.

image

Para acceder al tratamiento, la familia necesita reunir 35.000 dólares y cubrir los gastos de viaje y estadía durante más de un mes. La suma resulta inalcanzable sin la ayuda de la comunidad, por lo que lanzaron la campaña “Todos por Matu”, que ya moviliza a vecinos, instituciones y voluntarios.

Cómo ayudar a Matu

Se habilitó una cuenta bancaria y una opción de Mercado Pago para que cualquier persona pueda aportar su granito de arena. “Cada donación, por pequeña que sea, es invaluable para nosotros”, expresaron sus padres, quienes agradecieron la enorme solidaridad recibida hasta ahora.

Las primeras experiencias con el dispositivo Cytotron en otros niños con diagnósticos similares generan expectativas alentadoras, ya que se han registrado progresos en la movilidad y en la capacidad cognitiva. “Soñamos con verlo caminar, correr, decirnos mamá o papá”, manifestaron.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias todosxmatu (Banco Nación – titular Noelia Anahí Lamas) o mediante Mercado Pago al alias esperanza.x.matu.mp. También es posible ayudar compartiendo la campaña en redes para llegar a más personas.