Julián Álvarez sorprendió al nene barbero y le cumplió su sueño en España

La alegría de Gael es absoluta. El chico de 14 años, que se desempeña como barbero, logró concretar uno de sus mayores anhelos: cortarle el pelo a Julián Álvarez. Todo comenzó cuando el influencer Nachano le consultó cuál era su sueño más importante. Sin titubear, el adolescente expresó que quería atender al delantero oriundo de Calchín.
El video alcanzó gran difusión en redes y terminó llegando al propio Julián Álvarez, quien respondió de inmediato. “Cuando vaya para Argentina le metemos, cracks”, escribió el futbolista conocido como La Araña.
La invitación de Julián Álvarez que emocionó al nene
El campeón del mundo decidió ir un paso más allá. En vez de aguardar su regreso a la Argentina, optó por invitar a Gael y al influencer a viajar a España para concretar finalmente el encuentro.
En las imágenes que se difundieron, el joven barbero se lo ve con una enorme sonrisa mientras le corta el pelo a Julián Álvarez. En otra fotografía aparecen abrazados junto al creador de contenido, en una escena marcada por la emoción del momento.
Previo al viaje, Gael relató en una entrevista con colegas de TNT cómo fue el instante en el que recibió el mensaje del futbolista.
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“Estábamos en el colegio, en clase de matemática, y justo agarré el celu y veo la notificación de Instagram de Julián Álvarez”, recordó. La reacción fue instantánea: “Nos pusimos todos a gritar, casi me largo a llorar”, contó visiblemente emocionado.
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