Julián Álvarez sorprendió al nene barbero y le cumplió su sueño en España

La alegría de Gael es absoluta. El chico de 14 años , que se desempeña como barbero , logró concretar uno de sus mayores anhelos : cortarle el pelo a Julián Álvarez. Todo comenzó cuando el influencer Nachano le consultó cuál era su sueño más importante . Sin titubear, el adolescente expresó que quería atender al delantero oriundo de Calchín .

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El video alcanzó gran difusión en redes y terminó llegando al propio Julián Álvarez , quien respondió de inmediato. “Cuando vaya para Argentina le metemos, cracks” , escribió el futbolista conocido como La Araña .

El campeón del mundo decidió ir un paso más allá. En vez de aguardar su regreso a la Argentina , optó por invitar a Gael y al influencer a viajar a España para concretar finalmente el encuentro .

En las imágenes que se difundieron, el joven barbero se lo ve con una enorme sonrisa mientras le corta el pelo a Julián Álvarez. En otra fotografía aparecen abrazados junto al creador de contenido, en una escena marcada por la emoción del momento.

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Previo al viaje, Gael relató en una entrevista con colegas de TNT cómo fue el instante en el que recibió el mensaje del futbolista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/2055037504152015161&partner=&hide_thread=false Y UN DÍA GAEL CUMPLIÓ SU SUEÑO



Tras viajar a España, Gael, el barbero de 14 años, pudo lograr su objetivo y le CORTÓ EL PELO a JULIÁN ÁLVAREZ.



"Me felicitaron todos en el colegio", había dicho en su entrevista con #NoEsParaTanto, y ahora conoció a su gran ÍDOLO.



¡Qué… pic.twitter.com/i1N0nPrwpm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 14, 2026

“Estábamos en el colegio, en clase de matemática, y justo agarré el celu y veo la notificación de Instagram de Julián Álvarez”, recordó. La reacción fue instantánea: “Nos pusimos todos a gritar, casi me largo a llorar”, contó visiblemente emocionado.