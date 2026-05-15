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15 de mayo de 2026 - 09:42
Espectáculos.

Julián Álvarez sorprendió al nene barbero y le cumplió su sueño en España

Gael tiene 14 años, es barbero y soñaba con atender al delantero. La historia se viralizó y terminó con un emotivo encuentro.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Julián Álvarez y Gael, el barbero de 14 años.

Julián Álvarez y Gael, el barbero de 14 años.

La alegría de Gael es absoluta. El chico de 14 años, que se desempeña como barbero, logró concretar uno de sus mayores anhelos: cortarle el pelo a Julián Álvarez. Todo comenzó cuando el influencer Nachano le consultó cuál era su sueño más importante. Sin titubear, el adolescente expresó que quería atender al delantero oriundo de Calchín.

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El video alcanzó gran difusión en redes y terminó llegando al propio Julián Álvarez, quien respondió de inmediato. “Cuando vaya para Argentina le metemos, cracks”, escribió el futbolista conocido como La Araña.

Julián Álvarez y Gael.

La invitación de Julián Álvarez que emocionó al nene

El campeón del mundo decidió ir un paso más allá. En vez de aguardar su regreso a la Argentina, optó por invitar a Gael y al influencer a viajar a España para concretar finalmente el encuentro.

En las imágenes que se difundieron, el joven barbero se lo ve con una enorme sonrisa mientras le corta el pelo a Julián Álvarez. En otra fotografía aparecen abrazados junto al creador de contenido, en una escena marcada por la emoción del momento.

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Previo al viaje, Gael relató en una entrevista con colegas de TNT cómo fue el instante en el que recibió el mensaje del futbolista.

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“Estábamos en el colegio, en clase de matemática, y justo agarré el celu y veo la notificación de Instagram de Julián Álvarez”, recordó. La reacción fue instantánea: “Nos pusimos todos a gritar, casi me largo a llorar”, contó visiblemente emocionado.

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