Un nene cordobés celebró su cumpleaños con San Martín como protagonista y fue viral

Un nene cordobés festejó su cumpleaños con temática de San Martín y es viral.

En un contexto dominado por pantallas y figuras de ficción, Santi, un nene cordobés del barrio Jardín del Pilar, eligió como ídolo a un personaje real, histórico y representado en bronce. Al cumplir los 7 años, el pequeño les hizo a sus padres una solicitud firme: que su cumpleaños estuviera dedicado al General José de San Martín.

La familia no solo aceptó la propuesta, sino que convirtió la vivienda en una recreación del campamento de El Plumerillo.

El video del festejo, con Marcha de San Lorenzo incluida, emocionó a todos. La ambientación estuvo completamente dominada por los colores celeste y blanco, con banderas argentinas y globos que acompañaban diversas imágenes del prócer distribuidas en distintos espacios del hogar.

Santi, protagonista indiscutido de la jornada, asumió su rol con total seriedad. Vestido como un granadero, con uniforme prolijo, sombrero característico y un sable de juguete que no dejó en ningún momento, vivió la celebración como si fuera parte de la historia. Incluso la comida y la torta siguieron la temática patriótica, dejando en claro que el interés por el pasado no distingue edades.

Un nene cordobés festejó su cumpleaños con temática de San Martín y es viral. La canción que le dio el broche de oro El instante que terminó de impulsar la viralización del festejo llegó hacia el cierre del evento. Luego de que sus amigos le cantaran el “feliz cumpleaños”, el grupo improvisó una despedida emotiva y potente: todos al unísono, a todo volumen, interpretaron las estrofas de la Marcha de San Lorenzo. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Doce (@eldocetv) El registro del pequeño “San Martín cordobés” generó una fuerte reacción de ternura y orgullo en las redes sociales. Entre mensajes que celebraban la elección del niño y otros que resaltaban el acompañamiento de su familia para hacer realidad su pedido, Santi dejó en claro que, al menos en Córdoba, el legado del libertador continúa muy presente.

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