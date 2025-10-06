Un nene de 4 años es viral al mostrar todo lo que sabe del espacio

El video de Thomas junto a una estudiante de astrofísica supera los seis millones de reproducciones en TikTok.

Un nene chileno de cuatro años se convirtió en un auténtico fenómeno en redes sociales , capturando la atención de millones gracias a su impresionante conocimiento del espacio . Su nombre es Thomas , y su capacidad para hablar con soltura sobre planetas, galaxias y agujeros negros ha despertado asombro y admiración entre usuarios de todo el mundo.

La fama de Thomas comenzó con un video viral en TikTok , donde mostró su intensa curiosidad por el universo y un deseo de aprender que supera con creces lo habitual en un niño de su edad.

Desde el primer momento que aparece en cámara, Thomas se muestra como un niño alerta y curioso , capaz de hablar sobre conceptos del universo que suelen estar muy por encima del nivel de conversación típico de un nene en edad preescolar.

Su profunda fascinación por los enigmas del cosmos, que resulta sorprendente para muchos, se percibe auténtica y natural, convirtiéndose en una fuente de admiración e inspiración para miles de usuarios en línea.

El punto culminante del clip viral captura a Thomas interactuando con Carol Jiménez, estudiante de astrofísica en la Universidad de Aberystwyth, en el Reino Unido. La conversación fluye con total naturalidad, dejando claro que la pasión del pequeño no es superficial, sino que se sostiene sobre un conocimiento sólido y preciso.

Durante el diálogo, Jiménez le propone asistir a sus clases, y Thomas responde con entusiasmo afirmativo, mostrando un interés genuino por aprender sobre los agujeros negros, uno de los temas más complejos del estudio astronómico.

Un nivel de comprensión superlativo

La conversación toma un cariz educativo, con Carol Jiménez mostrando paciencia y ganas de enseñarle, mientras Thomas aporta observaciones y comparaciones que dejan claro su nivel de comprensión. En un momento, el niño comenta que el sol tiene la capacidad de atraer incluso asteroides distantes, demostrando su entendimiento de la gravedad.

Más adelante, Jiménez explica que un agujero negro posee una masa enorme, capaz de absorber todo lo que se encuentra a su alrededor. Thomas no se limita a escuchar: responde que, si se compara el sol con un agujero negro gigante, nuestro astro parecería apenas un punto luminoso diminuto, reflejando su capacidad de conceptualizar fenómenos complejos.

Carol Jiménez (@carol_astrophysics en Instagram) una mujer maravillosa de las ciencias y profe que inspira a la próxima generación de científicos, nos contactó con la intención más linda y noble: enseñar y acompañar a Thomas en su pasión por la astronomía y las ciencias. Ayer tuvieron su primer encuentro y la verdad estamos súper agradecidos. Este viaje ya ha sido increíble para nosotros, lleno de aprendizajes y sorpresas, pero la oportunidad que Carol le está brindando a Thomas es simplemente un regalo que atesoramos con mucha gratitud . No saben lo feliz que nos hace ver cómo su curiosidad sigue creciendo, y cómo personas tan generosas como Carol se suman a este camino. Aquí les compartimos un pedacito de ese momento tan especial.

Las reacciones de asombro de Jiménez evidencian lo extraordinario de los comentarios del pequeño, cuya corta edad contrasta fuertemente con la profundidad y precisión de su conocimiento.

Hacia el cierre del video, Thomas, con un gesto que denota entusiasmo y ansias de seguir aprendiendo, le pide a Carol que reserve esas lecciones solo para él, dejando en evidencia su curiosidad intensa y su verdadera pasión por descubrir los secretos del universo.

El contenido fue compartido en la cuenta de TikTok (@soyastromas) y, en apenas unos días, superó los seis millones de reproducciones, consolidando su estatus de fenómeno viral. La publicación también recibió más de 632.000 “me gusta” y sobrepasó los 5.300 comentarios, en su mayoría llenos de elogios y admiración.

Los mensajes de los usuarios reflejan asombro y admiración por el talento del pequeño. Muchos destacan cómo a su edad ellos apenas comprendían conceptos básicos, mientras Thomas ya conversa sobre galaxias y agujeros negros. Un comentario particularmente notable señala que parece que es el niño quien dicta la clase, subrayando la confianza y dominio con que aborda temas tan complejos para su edad.