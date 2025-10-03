Murió Vera Jarach, una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo

La historia de Vera se vio atravesada por dos genocidios que le costaron la vida de dos de sus familiares.

Vera Jarach, miembro de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, murió este viernes a los 97 años. Había llegado a Argentina en 1939 procedente de Milán, huyendo de las leyes raciales impuestas por el régimen fascista de Mussolini. Su vida estuvo marcada por el impacto de dos genocidios , que le arrebataron a dos seres queridos.

Su abuelo falleció en Auschwitz y su hija fue desaparecida durante la última dictadura militar argentina en los años setenta. En la capital argentina, cursó sus estudios en un colegio italiano y más adelante se dedicó al periodismo , desempeñándose por varios años en la agencia ANSA.

Allí conoció a su esposo, el ingeniero Jorge Jarach, con quien tuvo a su única hija, Franca. Con el inicio del golpe militar en Argentina en 1976, su hija de 18 años fue secuestrada y desaparecida en la ESMA. A partir de ese momento, Vera Jarach se convirtió en una figura central en la defensa de la memoria, la verdad y la justicia.

El 25 de junio de 1976, Franca Jarach, de 18 años, fue detenida por fuerzas de la dictadura. Destacada como abanderada del Colegio Nacional Buenos Aires y activa en la militancia estudiantil, según investigaciones posteriores estuvo retenida en la ESMA y sufrió los llamados “vuelos de la muerte”.

A los 96 años, Vera Jarach adquirió oficialmente la ciudadanía argentina, luego de vivir más de ochenta años en el país. Desde Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora la despidieron destacando su inteligencia, cultura y alegría, señalando que “la sonrisa de Franca seguirá siendo la bandera de innumerables jóvenes”.

Su huella histórica quedó resumida en su lema repetido incansablemente: “Nunca Más el Silencio”. Bajo esta consigna, Vera Jarach será recordada como una de las voces fundamentales de la memoria colectiva argentina.