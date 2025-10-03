ARCA comienza a controlar las operaciones bancarias a partir de octubre de 2025 y actualizó los topes a partir de los que monitoreará las transferencias realizadas a través de entidades bancarias y billeteras virtuales de forma automática. Desde el organismo explicaron que se trata de una “actualización semestral automática basada en el IPC elaborado por el INDEC, conforme a lo dispuesto en la Resolución General 5512/2024".
La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero implementará un seguimiento sobre aquellas transferencias de sumas elevadas de dinero, cuyo origen no sea confiable, y solicitará un pedido de información adicional.
En caso de no poder justificar la procedencia de la plata recibida, “la operación podría quedar retenida o derivar en sanciones”. Sin embargo, puede presentarse la declaración respaldatoria para destrabar la acreditación.
Qué pasa cuando una persona o empresa excede los montos permitidos
Cuando una persona o empresa excede los montos permitidos, ARCA requiere documentación que respalde el origen de los fondos. Entre los comprobantes que pueden solicitarse se incluyen: recibos de sueldo o comprobantes de jubilación, declaraciones juradas de impuestos, facturas por ventas o servicios y constancia de transferencias anteriores.
ARCA
ARCA - Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Cuáles son los topes máximos permitidos por ARCA para operaciones bancarias
- Transferencias o acreditaciones: $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el límite para personas físicas era de $ 2.000.000.
- Extracciones en efectivo: $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Antes se informaba desde cualquier monto.
- Saldos bancarios a último día del mes: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Previamente, el límite era de $ 1.000.000
- Plazos fijos: se elevan a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Antes, el límite era de $ 1.000.000.
- Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: Se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: el límite sube a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas.
- Compras de consumidor final: se elevan a $ 10.000.000 para ambos rubros. Anteriormente, se informaban a partir de $ 250.000 en efectivo y $ 400.000 en otros medios. Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que nadie requiera información adicional.
- Pagos: el límite aumenta a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 millones para personas jurídicas.
El impacto concreto para el público dependerá de su perfil usuario: quienes ya hacen transferencias de montos elevados sentirán el efecto más rápido. Para la mayoría de los usuarios promedio no habrá grandes modificaciones.
