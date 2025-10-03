viernes 03 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de octubre de 2025 - 16:04
Política.

El Gobierno Nacional reglamentó la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores

La base almacenará perfiles genéticos de evidencias, sospechosos y condenados, y de personas no identificadas, con trazabilidad y resguardo de datos personales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
datos genéticos&nbsp;

datos genéticos 

El Poder Ejecutivo Nacional aprueba la nueva reglamentación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

El Poder Ejecutivo Nacional aprueba la nueva reglamentación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

El Gobierno Nacional aprobó este viernes la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal, y definió al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación. La medida quedó formalizada a través del Decreto 709/2025, publicado en el Boletín Oficial, y reemplaza la normativa vigente desde 2017.

Lee además
La Cámara Baja espera concretar el llamado a sesión para los próximos días.
Política.

Diputados buscará transformar en ley el proyecto que limita los DNU de Javier Milei
Santa Ana, el pueblo escondido donde podrás caminar entre nubes. video
Turismo.

El pueblo oculto del norte que lleva a los turistas a vivir entre las nubes

Cómo será el uso forense de datos genéticos

El objetivo del Registro es aportar al esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial mediante el análisis de perfiles genéticos:

  • permite individualizar a presuntos autores,
  • desvincular a personas ajenas a las causas
  • colaborar en la localización de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas.

El sistema operará con muestras procesadas por laboratorios debidamente acreditados.

datos genéticos
El Poder Ejecutivo Nacional aprueba la nueva reglamentación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

El Poder Ejecutivo Nacional aprueba la nueva reglamentación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

La nueva reglamentación establece que se almacenarán y sistematizarán perfiles genéticos provenientes de evidencias recolectadas en escenas del crimen; de personas imputadas, procesadas o condenadas; de cadáveres no identificados; y de familiares de desaparecidos. También contempla la incorporación voluntaria de patrones genéticos de personas mayores de edad y prevé registros específicos para personal judicial y de fuerzas de seguridad que intervenga en investigaciones.

Para resguardar los derechos fundamentales, se dispone que la información genética se conserve bajo estricto secreto y separada de los datos filiatorios de quienes aportan las muestras. La norma se alinea con el Convenio para la Protección de las Personas respecto del Tratamiento Automatizado de Datos Personales (Convenio de Estrasburgo), vigente en la Argentina, y fija estándares de interoperabilidad entre jurisdicciones.

El sistema informático del Registro deberá garantizar la trazabilidad de cada acceso por parte de funcionarios autorizados y la administración segura de los perfiles. Además, promoverá el intercambio de información con los registros provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para optimizar la eficacia en investigaciones penales y evitar duplicidades.

Particularidades del nuevo registro de datos genéticos

En cuanto a su conducción, el decreto ordena cubrir el cargo de Director del Registro mediante un concurso público de oposición y antecedentes que deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 120 días hábiles. Hasta que finalice el proceso, el Poder Ejecutivo podrá designar un director interino con probada experiencia en genética forense. La remuneración del cargo se fija en el Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del SINEP.

La medida también instruye al Ministerio de Seguridad a adoptar los lineamientos técnicos necesarios para integrar en el nuevo sistema la información del anterior Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, creado en 2013, de modo de consolidar una base nacional con criterios unificados.

El Decreto 709/2025 lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Entrará en vigencia al día siguiente de su publicación oficial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Diputados buscará transformar en ley el proyecto que limita los DNU de Javier Milei

El pueblo oculto del norte que lleva a los turistas a vivir entre las nubes

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 3 de octubre

Murió Vera Jarach, una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo

Lo que se lee ahora
Reclamo por créditos hipotecarios UVA. video
Capital.

Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Por  Federico Franco

Las más leídas

Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Reclamo por créditos hipotecarios UVA. video
Capital.

Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Los beneficiarios del Programa Hogar.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel