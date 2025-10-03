El Gobierno Nacional reglamentó la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores

El Gobierno Nacional aprobó este viernes la nueva reglamentación de la Ley 26.879 , que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal, y definió al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación. La medida quedó formalizada a través del Decreto 709/2025 , publicado en el Boletín Oficial, y reemplaza la normativa vigente desde 2017.

El objetivo del Registro es aportar al esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial mediante el análisis de perfiles genéticos :

La nueva reglamentación establece que se almacenarán y sistematizarán perfiles genéticos provenientes de evidencias recolectadas en escenas del crimen; de personas imputadas, procesadas o condenadas; de cadáveres no identificados; y de familiares de desaparecidos. También contempla la incorporación voluntaria de patrones genéticos de personas mayores de edad y prevé registros específicos para personal judicial y de fuerzas de seguridad que intervenga en investigaciones.

Para resguardar los derechos fundamentales, se dispone que la información genética se conserve bajo estricto secreto y separada de los datos filiatorios de quienes aportan las muestras. La norma se alinea con el Convenio para la Protección de las Personas respecto del Tratamiento Automatizado de Datos Personales (Convenio de Estrasburgo), vigente en la Argentina, y fija estándares de interoperabilidad entre jurisdicciones.

El sistema informático del Registro deberá garantizar la trazabilidad de cada acceso por parte de funcionarios autorizados y la administración segura de los perfiles. Además, promoverá el intercambio de información con los registros provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para optimizar la eficacia en investigaciones penales y evitar duplicidades.

Particularidades del nuevo registro de datos genéticos

En cuanto a su conducción, el decreto ordena cubrir el cargo de Director del Registro mediante un concurso público de oposición y antecedentes que deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 120 días hábiles. Hasta que finalice el proceso, el Poder Ejecutivo podrá designar un director interino con probada experiencia en genética forense. La remuneración del cargo se fija en el Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del SINEP.

La medida también instruye al Ministerio de Seguridad a adoptar los lineamientos técnicos necesarios para integrar en el nuevo sistema la información del anterior Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, creado en 2013, de modo de consolidar una base nacional con criterios unificados.

El Decreto 709/2025 lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Entrará en vigencia al día siguiente de su publicación oficial.