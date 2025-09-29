lunes 29 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2025 - 13:40
Economía.

Como pedir la devolución del impuesto PAIS activado por ARCA

ARCA lanzó un mecanismo de reintegro del impuesto para ciertos operadores de comercio exterior, con criterios específicos para su aplicación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ARCA activó la devolución del impuesto PAIS.

ARCA activó la devolución del impuesto PAIS.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un sistema para restituir los pagos del Impuesto PAIS que no habían sido registrados. Esta medida favorece a los importadores que contaban con un saldo a favor pero no podían aplicarlo al tributo correspondiente.

Lee además
monotributo arca: ya hay fecha para la proxima recategorizacion
Trámite.

Monotributo ARCA: ya hay fecha para la próxima recategorización
ARCA subasta cerca de 700 teléfonos celulares: cómo hacer para participar.
País.

ARCA realizará una subasta de 700 celulares: ¿Cómo participar?

Según lo dispuesto en la Resolución General 5765/2025, esos créditos podrán utilizarse para cubrir futuros derechos de importación. Con esta iniciativa, ARCA busca otorgar un respiro económico al sector importador, facilitando una gestión más eficiente de los recursos y ofreciendo mayor previsibilidad en las transacciones de comercio exterior.

ARCA habilitó la devolución del tributo para ciertos operadores comerciales.

Quiénes pueden solicitar la devolución del Impuesto PAIS

El alivio financiero de ARCA está dirigido a los importadores que realizaron pagos en exceso del Impuesto PAIS por la importación de productos y no pudieron imputarlos correctamente. Aquellos operadores del comercio exterior que deseen recuperar estos montos deberán registrarse en el padrón especial habilitado para tal propósito.

El procedimiento comenzará a estar disponible a partir del 6 de octubre, ofreciendo la posibilidad de solicitar el reintegro y facilitar la correcta aplicación de los saldos en futuras transacciones de importación.

Cómo solicitar la devolución del Impuesto PAIS.

Cómo solicitar la devolución del Impuesto PAIS

Los operadores de importación deberán presentar una Declaración Jurada de Devolución (DJIP) utilizando el servicio online “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no aplicados del Impuesto PAIS”, habilitado por ARCA. Esta plataforma estará disponible hasta el 19 de noviembre de 2025, inclusive.

De acuerdo con la normativa vigente, la primera cuota de los reintegros aprobados se acreditará el 15 de diciembre de 2025, mientras que los pagos restantes se realizarán dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses siguientes.

En los casos en que la solicitud de reintegro sea denegada, la entidad implementó un procedimiento específico para responder. Los contribuyentes podrán acceder a la sección “Consultas web” dentro del portal de ARCA y elegir la opción RG 5765 - Devolución Importación Impuesto PAIS.

ARCA
Atención monotributistas: el nuevo trámite que exige ARCA a partir de junio

Atención monotributistas: el nuevo trámite que exige ARCA a partir de junio

Allí deberán adjuntar la documentación y la información respaldatoria requerida, que estará detallada en el micrositio del Impuesto PAIS del mismo sitio web.

La respuesta de ARCA se otorgará en un plazo máximo de 20 días corridos desde la presentación de la consulta. En caso de resultar favorable, la institución notificará al operador para que corrija los errores señalados y pueda volver a enviar su solicitud, asegurando así un proceso de regularización claro y transparente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Monotributo ARCA: ya hay fecha para la próxima recategorización

ARCA realizará una subasta de 700 celulares: ¿Cómo participar?

El jefe de ARCA argumentó el fin de las retenciones cero y negó haber beneficiado a grandes cerealeras

Cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

Diputados buscará transformar en ley el proyecto que limita los DNU de Javier Milei

Lo que se lee ahora
La Cámara Baja espera concretar el llamado a sesión para los próximos días.
Política.

Diputados buscará transformar en ley el proyecto que limita los DNU de Javier Milei

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Explotó un tubo de gas.
Córdoba.

Explotó un tubo de gas, derrumbó la casa y el dueño está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel