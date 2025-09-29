Como pedir la devolución del impuesto PAIS activado por ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) implementó un sistema para restituir los pagos del Impuesto PAIS que no habían sido registrados. Esta medida favorece a los importadores que contaban con un saldo a favor pero no podían aplicarlo al tributo correspondiente.

Según lo dispuesto en la Resolución General 5765/2025 , esos créditos podrán utilizarse para cubrir futuros derechos de importación. Con esta iniciativa, ARCA busca otorgar un respiro económico al sector importador, facilitando una gestión más eficiente de los recursos y ofreciendo mayor previsibilidad en las transacciones de comercio exterior.

El alivio financiero de ARCA está dirigido a los importadores que realizaron pagos en exceso del Impuesto PAIS por la importación de productos y no pudieron imputarlos correctamente. Aquellos operadores del comercio exterior que deseen recuperar estos montos deberán registrarse en el padrón especial habilitado para tal propósito.

El procedimiento comenzará a estar disponible a partir del 6 de octubre, ofreciendo la posibilidad de solicitar el reintegro y facilitar la correcta aplicación de los saldos en futuras transacciones de importación.

Cómo solicitar la devolución del Impuesto PAIS.

Los operadores de importación deberán presentar una Declaración Jurada de Devolución (DJIP) utilizando el servicio online “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no aplicados del Impuesto PAIS”, habilitado por ARCA. Esta plataforma estará disponible hasta el 19 de noviembre de 2025, inclusive.

De acuerdo con la normativa vigente, la primera cuota de los reintegros aprobados se acreditará el 15 de diciembre de 2025, mientras que los pagos restantes se realizarán dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses siguientes.

En los casos en que la solicitud de reintegro sea denegada, la entidad implementó un procedimiento específico para responder. Los contribuyentes podrán acceder a la sección “Consultas web” dentro del portal de ARCA y elegir la opción RG 5765 - Devolución Importación Impuesto PAIS.

Allí deberán adjuntar la documentación y la información respaldatoria requerida, que estará detallada en el micrositio del Impuesto PAIS del mismo sitio web.

La respuesta de ARCA se otorgará en un plazo máximo de 20 días corridos desde la presentación de la consulta. En caso de resultar favorable, la institución notificará al operador para que corrija los errores señalados y pueda volver a enviar su solicitud, asegurando así un proceso de regularización claro y transparente.