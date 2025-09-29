lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 12:53
Elecciones.

Cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

El padrón definitivo distribuye más de 36 millones de votantes en Argentina y el exterior. Mirá provincia por provincia la cantidad de electores habilitados.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
boleta unica de papel elecciones
Las elecciones 2025 definirán diputados y senadores nacionales, y en distintas provincias se renovarán cargos locales. Además, será el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, una modalidad que introduce cambios en la emisión y conteo de los votos.

elecciones 2025 votos

Cuál es la cantidad de electores habilitados para votar en cada provincia

El padrón nacional contabiliza 36.477.204 votantes habilitados para las elecciones legislativas de 2025. La CNE distribuyó los siguientes datos por jurisdicción:

  • Jujuy: 602.380
  • CABA: 2.520.249
  • Buenos Aires: 13.353.974
  • Catamarca: 347.282
  • Córdoba: 3.084.000
  • Corrientes: 950.576
  • Chaco: 1.015.693
  • Chubut: 453.021
  • Entre Ríos: 1.053.652
  • Formosa: 491.565
  • La Pampa: 304.693
  • La Rioja: 309.186
  • Mendoza: 1.525.824
  • Misiones: 994.317
  • Neuquén: 609.951
  • Río Negro: 617.054
  • Salta: 1.111.029
  • San Juan: 606.278
  • San Luis: 399.321
  • Santa Cruz: 288.732
  • Santa Fe: 2.815.453
  • Sgo. del Estero: 813.327
  • Tucumán: 1.341.563
  • Tierra del Fuego: 162.527

Mientras que en el exterior son 490.726 argentinos habilitados para votar.

