Cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

El domingo 26 de octubre, sumará más de 36 millones de votantes habilitados en todo el país, según datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

Las elecciones 2025 definirán diputados y senadores nacionales, y en distintas provincias se renovarán cargos locales. Además, será el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, una modalidad que introduce cambios en la emisión y conteo de los votos.

elecciones 2025 votos

Cuál es la cantidad de electores habilitados para votar en cada provincia El padrón nacional contabiliza 36.477.204 votantes habilitados para las elecciones legislativas de 2025. La CNE distribuyó los siguientes datos por jurisdicción:

Jujuy: 602.380

602.380 CABA: 2.520.249

2.520.249 Buenos Aires: 13.353.974

13.353.974 Catamarca: 347.282

347.282 Córdoba: 3.084.000

3.084.000 Corrientes: 950.576

950.576 Chaco: 1.015.693

1.015.693 Chubut: 453.021

453.021 Entre Ríos: 1.053.652

1.053.652 Formosa: 491.565

491.565 La Pampa: 304.693

304.693 La Rioja: 309.186

309.186 Mendoza: 1.525.824

1.525.824 Misiones: 994.317

994.317 Neuquén: 609.951

609.951 Río Negro: 617.054

617.054 Salta : 1.111.029

: 1.111.029 San Juan: 606.278

606.278 San Luis: 399.321

399.321 Santa Cruz: 288.732

288.732 Santa Fe: 2.815.453

2.815.453 Sgo. del Estero: 813.327

813.327 Tucumán: 1.341.563

1.341.563 Tierra del Fuego: 162.527 Mientras que en el exterior son 490.726 argentinos habilitados para votar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.