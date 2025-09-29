lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 13:17
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 29 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, lunes 29 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 29 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 5656 - 56 La Caída

Los números ganadores:

  1. 5656

  2. 4803

  3. 2629

  4. 0946

  5. 9165

  6. 3655

  7. 8799

  8. 6198

  9. 1638

  10. 4849

  11. 0732

  12. 3540

  13. 8898

  14. 5605

  15. 2700

  16. 0248

  17. 6879

  18. 9732

  19. 1836

  20. 2558

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 5173 - 73 El Hospital

Todos los números ganadores

  1. 5173

  2. 7974

  3. 8679

  4. 3540

  5. 6728

  6. 2136

  7. 9183

  8. 4607

  9. 4731

  10. 2889

  11. 8390

  12. 8402

  13. 5847

  14. 5425

  15. 1973

  16. 6853

  17. 9225

  18. 4365

  19. 7840

  20. 8777

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

