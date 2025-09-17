miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 12:34
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 17 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, miércoles 17 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Por  Redacción de TodoJujuy
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 17 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 9495 - (95 - Los anteojos)

Los números ganadores:

  1. 9495
  2. 1643
  3. 4476
  4. 8691
  5. 6016
  6. 7093
  7. 2180
  8. 9989
  9. 5867
  10. 7660
  11. 6361
  12. 6618
  13. 6786
  14. 5255
  15. 7673
  16. 2095
  17. 8177
  18. 7559
  19. 9409
  20. 8262

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

