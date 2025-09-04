jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 12:36
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 4 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 4 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 4 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 5421 - (21 - La mujer)

Los números ganadores:

  1. 5421
  2. 1126
  3. 8819
  4. 4686
  5. 7129
  6. 3065
  7. 8986
  8. 4955
  9. 9754
  10. 7491
  11. 2641
  12. 0799
  13. 8686
  14. 4354
  15. 9973
  16. 6093
  17. 1874
  18. 2565
  19. 2737
  20. 0338

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 4044 (44 - la cárcel)

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

