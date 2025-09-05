viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 12:34
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 5 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, viernes 5 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 5 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 7302 - (02 - El niño)

Los números ganadores:

  1. 7302
  2. 8356
  3. 1995
  4. 4048
  5. 3936
  6. 9505
  7. 6785
  8. 1002
  9. 0143
  10. 1219
  11. 9851
  12. 9119
  13. 7421
  14. 2158
  15. 8857
  16. 6912
  17. 9140
  18. 7552
  19. 7595
  20. 0219

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

