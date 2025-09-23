martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 12:45
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 23 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 23 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 23 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 0721 - (21 - La mujer)

  1. 0721
  2. 6715
  3. 6913
  4. 5076
  5. 1273
  6. 9047
  7. 1145
  8. 5796
  9. 5132
  10. 3836
  11. 2964
  12. 0967
  13. 6293
  14. 3021
  15. 2908
  16. 8724
  17. 2603
  18. 0828
  19. 0612
  20. 9128

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

