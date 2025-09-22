Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Colectivos de San Salvador de Jujuy.

A partir del martes 23 de septiembre aumenta el boleto de colectivo en Reubican paradas de colectivos (Foto ilustrativa) . Según confirmó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, los nuevos precios para el transporte público regirán desde las 8:30 horas.

El último aumento había sido en julio de este año, más precisamente el martes 22 de julio, cuando la nueva tarifa del transporte había llevado el boleto en San Salvador de Jujuy a $1099.49, siendo el tramo entre la ciudad y León el mayor con $1758.97.

Los nuevos precios San Salvador de Jujuy: $1132.17

San Salvador de Jujuy a Reyes: $1132.17

San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1302.32

San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes : $1471.71

San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1302.32

San Salvador de Jujuy a Yala: $1471.71

San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $1641.86

San Salvador de Jujuy a Lozano: $1641.86

San Salvador de Jujuy a León: $ 1811.25

Reubican paradas de colectivos (Foto ilustrativa) Aumenta el colectivo urbano en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

En septiembre subió el precio del transporte de media distancia Desde el primer día de este mes, subió el precio de la tarifa del colectivo de media distancia en Jujuy. El nuevo cuadro tarifario implica un aumento promedio del 5%, respecto del último incremento aplicado en julio. Las localidades más cercanas al Gran Jujuy registran subas leves de entre $100 y $200, mientras que los trayectos largos superan los $1.000 adicionales. El Carmen → $2.300

Perico → $2.900

Monterrico → $3.000

Volcán → $3.700)

La Mendieta → $4.800

Aguas Calientes → $5.500

San Pedro → $5.600

Purmamarca → $7.600

Tilcara → $8.000

Libertador Gral. San Martín (L.G.S.M.) → $9.700

Humahuaca → $11.900

Yuto → $13.900

Palma Sola → $15.300

La Quiaca → $26.400

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.