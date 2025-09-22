lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 15:30
Aumento.

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Nueva tarifa del boleto del transporte público de pasajeros en San Salvador de Jujuy desde el martes 23.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Colectivos de San Salvador de Jujuy.

Colectivos de San Salvador de Jujuy.

A partir del martes 23 de septiembre aumenta el boleto de colectivo en Reubican paradas de colectivos (Foto ilustrativa) . Según confirmó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, los nuevos precios para el transporte público regirán desde las 8:30 horas.

Lee además
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Transporte.

Ampliarán recorridos y agregarán líneas de colectivos en San Salvador de Jujuy
Cocaínaen un colectivo que salió de Jujuy
Narcotráfico.

Encontraron 12 kilos de cocaína en un colectivo que salió de Jujuy: tres detenidos

Los nuevos precios

  • San Salvador de Jujuy: $1132.17
  • San Salvador de Jujuy a Reyes: $1132.17
  • San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1302.32
  • San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes : $1471.71
  • San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1302.32
  • San Salvador de Jujuy a Yala: $1471.71
  • San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $1641.86
  • San Salvador de Jujuy a Lozano: $1641.86
  • San Salvador de Jujuy a León: $ 1811.25
Reubican paradas de colectivos (Foto ilustrativa)
Aumenta el colectivo urbano en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)&nbsp;

Aumenta el colectivo urbano en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

En septiembre subió el precio del transporte de media distancia

Desde el primer día de este mes, subió el precio de la tarifa del colectivo de media distancia en Jujuy. El nuevo cuadro tarifario implica un aumento promedio del 5%, respecto del último incremento aplicado en julio. Las localidades más cercanas al Gran Jujuy registran subas leves de entre $100 y $200, mientras que los trayectos largos superan los $1.000 adicionales.

  • El Carmen → $2.300
  • Perico → $2.900
  • Monterrico → $3.000
  • Volcán → $3.700)
  • La Mendieta → $4.800
  • Aguas Calientes → $5.500
  • San Pedro → $5.600
  • Purmamarca → $7.600
  • Tilcara → $8.000
  • Libertador Gral. San Martín (L.G.S.M.) → $9.700
  • Humahuaca → $11.900
  • Yuto → $13.900
  • Palma Sola → $15.300
  • La Quiaca → $26.400

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ampliarán recorridos y agregarán líneas de colectivos en San Salvador de Jujuy

Encontraron 12 kilos de cocaína en un colectivo que salió de Jujuy: tres detenidos

Nuevos medios de pago con SUBE en colectivos de dos ciudades de Jujuy

Un colectivo que viajaba a Jujuy quedó atrapado en el barro y pasajeros pasaron la noche varados

San Salvador de Jujuy: arrestaron a un hombre tras intento de robo en pleno centro

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10 video
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel