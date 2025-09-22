Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

A partir del martes 23 de septiembre aumenta el boleto de colectivo en Reubican paradas de colectivos (Foto ilustrativa) . Según confirmó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, los nuevos precios para el transporte público regirán desde las 8:30 horas.
El último aumento había sido en julio de este año, más precisamente el martes 22 de julio, cuando la nueva tarifa del transporte había llevado el boleto en San Salvador de Jujuy a $1099.49, siendo el tramo entre la ciudad y León el mayor con $1758.97.
En septiembre subió el precio del transporte de media distancia
Desde el primer día de este mes, subió el precio de la tarifa del colectivo de media distancia en Jujuy. El nuevo cuadro tarifario implica un aumento promedio del 5%, respecto del último incremento aplicado en julio. Las localidades más cercanas al Gran Jujuy registran subas leves de entre $100 y $200, mientras que los trayectos largos superan los $1.000 adicionales.
- El Carmen → $2.300
- Perico → $2.900
- Monterrico → $3.000
- Volcán → $3.700)
- La Mendieta → $4.800
- Aguas Calientes → $5.500
- San Pedro → $5.600
- Purmamarca → $7.600
- Tilcara → $8.000
- Libertador Gral. San Martín (L.G.S.M.) → $9.700
- Humahuaca → $11.900
- Yuto → $13.900
- Palma Sola → $15.300
- La Quiaca → $26.400
