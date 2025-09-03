miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 13:36
Transporte.

Ampliarán recorridos y agregarán líneas de colectivos en San Salvador de Jujuy

Empieza el proceso de licitación para la modernización de los colectivos en San Salvador de Jujuy. Ampliarán algunas líneas y crearán otras nuevas.

Ramiro Menacho
Colectivos de San Salvador de Jujuy.

En la sesión de hoy, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, confirmó el ingreso del pliego de licitación para el sistema público de colectivos. El objetivo central apunta a crear y ampliar líneas, con foco en mayor cobertura y llegada a todos los barrios de la ciudad.

En diálogo con Canal 4 de Jujuy, Aguiar señaló: “Ingresó el pliego de licitación para el sistema público de transporte de pasajeros. Trabajaremos, lo analizaremos. Fijaremos el proceso participativo para tratar el pliego de licitación”.

El tratamiento se realizará en el Concejo con un esquema que permite la participación para su análisis antes de la aprobación. En las próximas semanas será examinado en las distintas comisiones.

Colectivos de San Salvador de Jujuy
Objetivo: ampliar y crear líneas

El titular del cuerpo precisó la meta de esta etapa: “La idea es aprobarlo para que inicie el proceso con las adjudicaciones a las distintas empresas. Se van a ampliar y crear líneas. La idea es poder tener mayor cobertura y llegar a todos los barrios”.

De acuerdo con lo planteado en el recinto, las nuevas líneas podrían implementarse el año próximo. Por el momento se desconoce qué sitios de la ciudad recorrerán.

El pliego fija condiciones para la prestación. Aguiar remarcó: “Va a haber muchas condiciones que están establecidas como la antigüedad de los ómnibus, grupos de líneas”. Sobre la competencia, aclaró: “Es abierto a empresas locales y nacionales”.

Con el pliego ya en el Concejo, el plan prevé análisis, proceso participativo y adjudicaciones. El eje del debate pasará por la configuración de nuevas líneas y por el alcance territorial de la cobertura, con la mira puesta en todos los barrios de San Salvador de Jujuy.

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

