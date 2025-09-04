jueves 04 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2025 - 13:43
Podcast.

Profesionales jujeños hicieron la primera cirugía de cabeza y cuello

La cirugía duró más de 12 horas en el Hospital Pablo Soria y marcó un hito: es la primera reconstrucción microquirúrgica en la provincia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
&nbsp; Histórico en Jujuy: se realizó la primera reconstrucción microquirúrgica en cirugía de cabeza y cuello

 

Histórico en Jujuy: se realizó la primera reconstrucción microquirúrgica en cirugía de cabeza y cuello

Equipo médico de la intervención&nbsp;

Equipo médico de la intervención 

Se realizó la primera reconstrucción microquirúrgica en cirugía de cabeza y cuello

Por primera vez en la provincia de Jujuy se concretó una cirugía de alta complejidad que marca un hito en la medicina local: la primera reconstrucción microquirúrgica en cirugía de cabeza y cuello, realizada en el Hospital Pablo Soria. El procedimiento, motivado por una patología oncológica, demandó más de 12 horas de trabajo ininterrumpido y requirió la participación de un amplio equipo multidisciplinario.

Lee además
cáncer de mamas: la historia de Mariel Niewolski Foto: Fabián González audio
Historia de vida.

Podcast: La lucha contra el cáncer de mama
FNE 2025: operativoespecial de colectivos y taxis por el Cultural Fest (Foto ilustrativa)
Alto Padilla.

FNE 2025: operativo especial de colectivos y taxis por el Cultural Fest

En el podcast de hoy, nos metemos en la intimidad de este momento charlando con dos médicos cirujanos de la provincias que formaron parte de la intervención que marca un hito en la salud pública de Jujuy. Enrique Armella (Mp 3596) y Guillermo Loza (MP4452), son médicos cirujanos, jujeños y hoy representan un orgullo para la salud.

Una cirugía sin precedentes en Jujuy

La intervención estuvo a cargo del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello, liderado por los cirujanos Enrique Armella, Guillermo Loza y Eduardo Huertas. Además, fue fundamental la coordinación de los servicios de anestesiología, instrumentación quirúrgica, terapia intensiva, anatomía patológica, oncología, enfermería, nutrición y fonoaudiología, entre otros.

El procedimiento consistió en la resección de un tumor primario de cáncer de lengua con compromiso en la mitad del órgano. Tras la remoción del tumor y de ganglios cervicales, se realizó la reconstrucción con un injerto de piel, grasa y fascia proveniente del antebrazo de la paciente. La microcirugía permitió conectar arterias y venas del brazo con las del cuello utilizando un microscopio quirúrgico, lo que garantizó la correcta irrigación del tejido trasplantado.

Equipo médico
Equipo médico de la intervención

Equipo médico de la intervención

Se trata de la primera intervención de este tipo en Jujuy y es la técnica de mayor eficacia y precisión en el mundo para la resolución de estas patologías”, destacó el doctor Armella. La paciente evolucionó favorablemente, recibió el alta médica y actualmente puede hablar y alimentarse sin dificultades, a la espera de los resultados de anatomía patológica para definir eventuales tratamientos complementarios.

Los especialistas remarcaron la importancia de que esta cirugía se haya realizado en un hospital público, ya que evita la derivación a otras provincias y coloca al sistema de salud jujeño dentro de los estándares de los mejores centros de cirugía de cabeza y cuello del país.

Es un orgullo y un sueño cumplido. Durante toda mi formación me preparé para este tipo de intervenciones y es muy significativo que podamos concretarlas en nuestra provincia”, señaló Armella.

Este episodio del podcast reúne el testimonio de los médicos cirujanos que participaron de la operación, quienes relatan cómo se organizó el equipo, los desafíos que implicó la intervención y la trascendencia que este avance tiene para la salud pública en Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Podcast: La lucha contra el cáncer de mama

FNE 2025: operativo especial de colectivos y taxis por el Cultural Fest

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 4 de septiembre

Salvaron la vida de una bebé jujeña que no podía respirar

Lo que se lee ahora
La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Casa de Matías Jurado. video
Jujuy.

Encontraron ADN de 21 personas sin identificar en la casa de Matías Jurado

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados video
24 horas.

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Las dos nuevas víctimas. video
Jujuy.

Caso Matías Jurado: quiénes son las dos nuevas víctimas confirmadas del presunto asesino serial

Confirmaron a qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy video
Importante.

Confirmaron a qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel