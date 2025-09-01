lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 07:05
Aumento.

Hoy sube el precio del transporte de media distancia en Jujuy

Desde las 00 horas del 1 de septiembre regirán nuevas tarifas en los boletos para los principales destinos del interior provincial.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Las localidades más cercanas al Gran Jujuy registran subas leves de entre $100 y $200, mientras que los trayectos largos superan los $1.000 adicionales.

Nuevos precios del transporte a media distancia

  • El Carmen → $2.300 (antes $2.100)

  • Perico → $2.900 (antes $2.800)

  • Monterrico → $3.000

  • Volcán → $3.700 (antes $3.500)

  • La Mendieta → $4.800 (antes $4.500)

  • Aguas Calientes → $5.500 (antes $5.200)

  • San Pedro → $5.600 (antes $5.400)

  • Purmamarca → $7.600 (antes $7.300)

  • Tilcara → $8.000 (antes $7.600)

  • Libertador Gral. San Martín (L.G.S.M.) → $9.700 (antes $9.200)

  • Humahuaca → $11.900 (antes $11.400)

  • Yuto → $13.900 (antes $13.300)

  • Palma Sola → $15.300 (antes $14.500)

  • La Quiaca → $26.400 (antes $25.200)

Transporte de media distancia

