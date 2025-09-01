Hoy sube el precio del transporte de media distancia en Jujuy

A partir de este lunes, viajar en colectivo de media distancia en Jujuy será más caro. El nuevo cuadro tarifario implica un aumento promedio del 5% , respecto del último incremento aplicado en julio.

Las localidades más cercanas al Gran Jujuy registran subas leves de entre $100 y $200, mientras que los trayectos largos superan los $1.000 adicionales.

