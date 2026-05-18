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18 de mayo de 2026 - 18:44
Legislatura.

Transporte interjurisdiccional en Jujuy: diputados y concejales de los valles se reunieron

Entre los temas planteados, surgió la posibilidad de reactivar la vieja terminal como parada para colectivos y remises.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Diputados provinciales y concejales de distintas localidades de los valles se reunieron para avanzar en posibles soluciones al problema del transporte interjurisdiccional que afecta a usuarios y trabajadores que se movilizan entre San Salvador de Jujuy, Perico, Monterrico, El Carmen y San Antonio.

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El diputado Rubén Rivarola calificó el encuentro como positivo y señaló: “Fue una muy buena reunión. Estamos trabajando en conjunto para buscarle alguna solución. No es fácil”. Además, remarcó que la salida no depende solo de la Legislatura: “Hay que hablar con el gobernador de la provincia y con los intendentes, no solamente de Jujuy, sino también de Perico, Monterrico y El Carmen”.

La vieja terminal, una de las alternativas

Embed - RUBÉN RIVAROLA- DIPUTADO

Uno de los puntos centrales fue la posibilidad de reactivar la vieja terminal para colectivos y remises. Sobre eso, Rivarola explicó: “El problema es que en la vieja terminal está SAME”. Y agregó: “Si se podía sacar el SAME de ese lugar, de la vieja terminal, y de alguna forma se arreglaría bastante el problema”. De todos modos, aclaró que eso implicaría nuevas decisiones e inversión en el edificio.

El reclamo de los valles

La municipalidad de San Salvador de Jujuy quiere la cesión de la Vieja Terminal (Foto ilustrativa)
Vieja Terminal de Ómnibus.

Vieja Terminal de Ómnibus.

El concejal de Perico, Walter Cardozo también destacó que fue “una reunión bastante positiva” y explicó que llevaron el planteo de los usuarios que utilizan a diario el servicio. “Ver si se puede interceder y trabajar en conjunto con los intendentes sobre las paradas de colectivos, el interurbano y los interjurisdiccionales”, expresó.

Cardozo detalló que una de las opciones es que los remises vuelvan a operar sobre avenida Hipólito Yrigoyen y que, como alternativa, se pueda habilitar la antigua terminal para los colectivos de la zona de los valles. También advirtió: “Faltaba una pata importante que son los intendentes”.

Por último destacó que quedaron en volver a reunirse en los próximos días con el objetivo de "sumar a más actores y buscar una salida conjunta a un reclamo que es permanente entre vecinos y trabajadores del sector".

Embed - WALTER CARDOZO -CONCEJAL DE PERICO

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