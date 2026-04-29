Viajar más barato con la SUBE: sigue vigente el 55% de descuento en transporte público

Descuentos del 55% para viajar en colectivos y trenes: quiénes se benefician con la SUBE.

El inicio de 2026 trajo cambios en los esquemas de beneficios del transporte público en distintas regiones del país, lo que despertó inquietudes entre los usuarios de la tarjeta SUBE . Es importante tener en cuenta que la Tarifa Social Federal sigue otorgándose de forma automática a quienes ya forman parte del sistema.

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Este beneficio otorga una rebaja del 55 % en la tarifa del pasaje y abarca a diversos sectores incluidos en programas sociales gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social .

El beneficio que otorga un 55% de descuento en la SUBE continúa vigente y sin trámites adicionales para millones de usuarios. Qué grupos lo reciben.

Entre los alcanzados se encuentran titulares de la Asignación Universal por Hijo , jubilados y pensionados , beneficiarios de las becas Progresar y trabajadores de casas particulares , entre otros grupos.

Tarifa Social Federal: cómo mantener el beneficio en el 2026

A diferencia de otros beneficios, la Tarifa Social Federal no requiere volver a inscribirse ni renovar la información en 2026. Esto implica que quienes ya están incluidos seguirán recibiendo el subsidio de forma automática, sin tener que realizar trámites adicionales.

Este aspecto establece una diferencia clave respecto de los beneficios administrados por gobiernos provinciales o municipales. En esos casos, varias jurisdicciones impulsaron instancias de actualización de datos para depurar sus registros y asegurar una distribución más precisa de los subsidios.

Tarjeta SUBE Tarjeta SUBE.

En distritos como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán ya se implementaron estos procesos, lo que llevó a miles de usuarios a renovar su información para no quedar fuera de los descuentos.

Cómo acceder al descuento y qué hacer para activarlo

Para quienes todavía no tienen la Tarifa Social Federal, el acceso continúa siendo online y de gestión simple. El proceso comienza con la creación de un PIN desde la web de Mi Anses, dentro del apartado “Programas y beneficios”.

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Con ese número, luego hay que ingresar al sistema de la SUBE y asociar la tarjeta al perfil del titular. En esta instancia aparece un punto clave que muchos omiten: completar la activación del beneficio.

2023sube.jpg Ya se puede renunciar al subsidio del Estado en pasajes de colectivos y trenes.

Para que el beneficio del 55 % de descuento quede habilitado, es imprescindible realizar la validación de la tarjeta SUBE. Este procedimiento puede concretarse apoyando el plástico en una Terminal Automática SUBE o bien mediante un celular con tecnología NFC, utilizando la aplicación oficial del sistema cuando esta opción esté disponible.