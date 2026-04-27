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27 de abril de 2026 - 14:09
País.

Santiago del Estero: anunciaron un bono de $1.800.000 para estatales

El pago se hará en 3 meses en mayo, junio y julio, con $600 mil por mes. Todos los detalles en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Bono en Santiago del Estero.

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El anuncio lo realizó el gobernador Elías Suárez, quien además confirmó el cronograma de pago de haberes correspondientes a abril. Según se informó, los salarios se acreditarán los días 28 y 29, en línea con el esquema habitual de pagos.

Cómo se pagará el bono de $1.800.000

El monto total del bono asciende a $1.800.000, aunque su liquidación se realizará en partes. En una primera instancia, se abonará un tramo de $600.000 a partir del 30 de abril.

Luego, el Gobierno provincial avanzará con un bono aguinaldo que completa otros $1.200.000, dividido en dos pagos de $600.000 cada uno. Estas cuotas se acreditarán durante los meses de junio y julio, lo que completa el total anunciado para los trabajadores estatales.

Elías Suarez
Elías Suárez, gobernador de Santiago del Estero.

Elías Suárez, gobernador de Santiago del Estero.

Pagos adicionales y continuidad de beneficios

En paralelo, el Ejecutivo confirmó la continuidad del bono de fin de año, una medida que se mantiene dentro de la política salarial provincial. Este beneficio se abonará en tres partes, aunque el monto total se dará a conocer en una fecha posterior.

De esta manera, el esquema de ingresos para el sector público suma distintos refuerzos a lo largo del año.

Durante el anuncio, el mandatario destacó el impacto de estas medidas en la economía local y en el movimiento del consumo. “Cada peso que el Estado vuelca al bolsillo de nuestros trabajadores vuelve a circular en nuestra economía local”, expresó.

Según indicó, estos ingresos impulsan la actividad comercial, fortalecen a las pymes y generan movimiento en distintos sectores productivos.

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