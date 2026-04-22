Una moto chocó con un colectivo en la avenida Hipólito Yrigoyen

Choque entre un colectivo y una moto.

Un fuerte choque entre una moto y un colectivo se registró este miércoles por la mañana en San Salvador de Jujuy . El hecho tuvo lugar sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en un horario de intensa circulación.

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El impacto se produjo cerca de las 7, en un sector próximo al puente General Arias. De acuerdo a los primeros datos, ambos vehículos coincidieron en la intersección con el pasaje Manco Cápac.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación, mientras efectivos policiales trabajan en la zona para establecer cómo ocurrió la colisión.

Según la información disponible, la moto avanzaba en dirección al puente General Arias. En ese momento, el colectivo ingresaba a la avenida desde el pasaje Manco Cápac . En ese cruce se produjo el impacto entre ambos rodados. La violencia del choque dejó como saldo al conductor del vehículo de menor porte con lesiones.

Personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida asistencia.

El motociclista, un joven de aproximadamente 22 años, recibió atención en el lugar por parte del SAME. Luego del control inicial, el personal sanitario dispuso su traslado al hospital Pablo Soria para una evaluación médica.

El uso del casco resultó determinante, ya que evitó consecuencias de mayor gravedad.

Corte de tránsito en la zona

Tras el siniestro, el tránsito quedó interrumpido sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. El corte abarcó desde el badén del río Xibi Xibi hasta el puente General Arias, lo que genera demoras durante la mañana.

Personal policial organizó desvíos para ordenar la circulación en una de las arterias más transitadas de la ciudad.